خبير يكشف الهدف الخبيث لأوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة الروسية وتهديد أوربان
خبير يكشف الهدف الخبيث لأوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة الروسية وتهديد أوربان
سبوتنيك عربي
قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن المجر تمثل خطرا كبيرا على أوكرانيا في الوقت الراهن، نظرا لارتباطها الطاقوي الوثيق بروسيا، وامتلاكها علاقات جيدة مع... 12.03.2026
2026-03-12T17:51+0000
2026-03-12T17:51+0000
أخبار العالم الآن
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
حصري
وأضاف، في تعليقه لـ "سبوتنيك عربي" أن التهديدات التي تعرض لها أوربان، رئيس وزراء المجر وعائلته، تأتي في خضم الضغوط التي تمارسها كييف ضده، ردا على موقفه المستمر منذ أشهر في المجلس الأوروبي والمعرقل للتصويت على تزويد أوكرانيا بالإمدادات العسكرية والمعونة المالية.وأوضح خريف أن الضربات والتهديدات الأوكرانية تستهدف إجبار تلك الدول على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية ومساعدتها ضد الجانب الروسي.وأشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة الروسية من قبل أوكرانيا يحمل هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في الضغط على الشعب الروسي، والذي يقف خلف رئيس البلاد فلاديمير بوتين ويدعمه بقوة، وهو ما يشكل لكييف أزمة كبيرة، والهدف الثاني هو إلحاق خسائر مادية كبيرة لموسكو.وأضاف الخبير الأمني أن محاولة استهداف خطوط الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من بينها محطة "روسكايا"، في ظل أزمة الطاقة الحالية ونقص الغاز والبترول الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، يعد خطة خبيثة لكييف التي تسعى لقطع الطريق تماما أمام أي تفكير لدول الاتحاد الأوروبي بالعودة للاستعانة بالطاقة الروسية وتصفية هذه الفكرة بصفة نهائية.كما حذر خريف من أن النهج الأوكراني القائم على الضغط والتهديد المباشر للدول الأوروبية واستهداف مراكز الطاقة، قد يؤدي إلى آثار سلبية على علاقة كييف مع بقية حلفائها لاسيما الدول الداعمة لها بقوة مثل ألمانيا وفرنسا.
خبير يكشف الهدف الخبيث لأوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة الروسية وتهديد أوربان

قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن المجر تمثل خطرا كبيرا على أوكرانيا في الوقت الراهن، نظرا لارتباطها الطاقوي الوثيق بروسيا، وامتلاكها علاقات جيدة مع موسكو.
وأضاف، في تعليقه لـ "سبوتنيك عربي" أن التهديدات التي تعرض لها أوربان، رئيس وزراء المجر وعائلته، تأتي في خضم الضغوط التي تمارسها كييف ضده، ردا على موقفه المستمر منذ أشهر في المجلس الأوروبي والمعرقل للتصويت على تزويد أوكرانيا بالإمدادات العسكرية والمعونة المالية.
وأوضح خريف أن الضربات والتهديدات الأوكرانية تستهدف إجبار تلك الدول على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية ومساعدتها ضد الجانب الروسي.
وأشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة الروسية من قبل أوكرانيا يحمل هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في الضغط على الشعب الروسي، والذي يقف خلف رئيس البلاد فلاديمير بوتين ويدعمه بقوة، وهو ما يشكل لكييف أزمة كبيرة، والهدف الثاني هو إلحاق خسائر مادية كبيرة لموسكو.
وأضاف الخبير الأمني أن محاولة استهداف خطوط الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من بينها محطة "روسكايا"، في ظل أزمة الطاقة الحالية ونقص الغاز والبترول الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، يعد خطة خبيثة لكييف التي تسعى لقطع الطريق تماما أمام أي تفكير لدول الاتحاد الأوروبي بالعودة للاستعانة بالطاقة الروسية وتصفية هذه الفكرة بصفة نهائية.
كما حذر خريف من أن النهج الأوكراني القائم على الضغط والتهديد المباشر للدول الأوروبية واستهداف مراكز الطاقة، قد يؤدي إلى آثار سلبية على علاقة كييف مع بقية حلفائها لاسيما الدول الداعمة لها بقوة مثل ألمانيا وفرنسا.
