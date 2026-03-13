https://sarabic.ae/20260313/الجزائر-تتصدر-قائمة-الدول-الأفريقية-في-مجال-الأمن-الغذائي-لعام-2026-1111443088.html
تصدرت الجزائر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر مرونة النظم الغذائية لعام 2026، الصادر عن مركز "إيكونوميست إمباكت"، ويعكس توفر الغذاء في مواجهة الأزمات الاقتصادية
وتحتل الجزائر المرتبة الـ32 عالميا برصيد 64,66 نقطة، وفقا للتصنيف الذي يقيّم 60 دولة حول العالم، مما يجعل نظامها الغذائي الأكثر صلابة على مستوى القارة الأفريقية. وتعد هذه الدول الثلاث (الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر) الوحيدة في القارة التي تقع ضمن المستوى الذي يعتبر مرضيا نسبيا بنقاط تتراوح بين 60 و 70 نقطة. ويعتمد الترتيب على 71 مؤشرا كميا ونوعيا مستمدا من مصادر دولية معترف بها، من بينها البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد العالمي للموارد.
الجزائر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في مجال الأمن الغذائي لعام 2026
12:42 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 12:58 GMT 13.03.2026)
تصدرت الجزائر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر مرونة النظم الغذائية لعام 2026، الصادر عن مركز "إيكونوميست إمباكت"، ويعكس توفر الغذاء في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية، نجاحا استراتيجيا طويل المدى في إدارة الأمن الغذائي بالجزائر.
وتحتل الجزائر المرتبة الـ32 عالميا برصيد 64,66 نقطة، وفقا للتصنيف الذي يقيّم 60 دولة حول العالم، مما يجعل نظامها الغذائي الأكثر صلابة على مستوى القارة الأفريقية.
وتتصدر الجزائر الترتيب على مستوى القارة الأفريقية، متقدمة بذلك على جنوب أفريقيا المصنفة في المرتبة 38 عالميا برصيد 62,65 نقطة، وتليها مصر في المرتبة 39 برصيد 62,18 نقطة.
وتعد هذه الدول الثلاث (الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر) الوحيدة في القارة التي تقع ضمن المستوى الذي يعتبر مرضيا نسبيا بنقاط تتراوح بين 60 و 70 نقطة.
وجاءت الجزائر على مستوى العالم العربي في المرتبة الثالثة بعد قطر والمملكة العربية السعودية، ما يعكس موقعها المتقدم إقليميًا في ما يتعلق بقدرة النظام الغذائي على مواجهة التقلبات العالمية، وضمان حد أدنى من الاستقرار في توفير الغذاء.
ويعتمد الترتيب على 71 مؤشرا كميا ونوعيا مستمدا من مصادر دولية معترف بها، من بينها البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد العالمي للموارد.