الجزائر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في مجال الأمن الغذائي لعام 2026

تصدرت الجزائر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر مرونة النظم الغذائية لعام 2026، الصادر عن مركز "إيكونوميست إمباكت"، ويعكس توفر الغذاء في مواجهة الأزمات الاقتصادية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

وتحتل الجزائر المرتبة الـ32 عالميا برصيد 64,66 نقطة، وفقا للتصنيف الذي يقيّم 60 دولة حول العالم، مما يجعل نظامها الغذائي الأكثر صلابة على مستوى القارة الأفريقية. وتعد هذه الدول الثلاث (الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر) الوحيدة في القارة التي تقع ضمن المستوى الذي يعتبر مرضيا نسبيا بنقاط تتراوح بين 60 و 70 نقطة. ويعتمد الترتيب على 71 مؤشرا كميا ونوعيا مستمدا من مصادر دولية معترف بها، من بينها البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد العالمي للموارد.الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة

