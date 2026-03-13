https://sarabic.ae/20260313/الكرملين-فنزويلا-لا-تزال-دولة-صديقة-لروسيا-1111432538.html
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن فنزويلا ما تزال دولة صديقة لروسيا. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "بالتأكيد، بالطبع".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
