بعد تعرضها لهجوم... إيطاليا تخلي قاعدتها في أربيل شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اليوم الجمعة، أنه تم سحب القوات الإيطالية التي كانت تتمركز في أربيل بالعراق، وذلك عقب غارة جوية استهدفت القاعدة. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الوزير خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بأربيل، بدأنا بالفعل بتقليص عدد الأفراد المدنيين والعسكريين، وقد أعيد نشر بعضهم: عاد 102 من الأفراد إلى إيطاليا، و75 إلى الأردن، أما الباقون فيتم نقلهم برًا إلى إيطاليا، حيث أن الرحلات الجوية في المنطقة محظورة".وقالت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".
وقال الوزير خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بأربيل، بدأنا بالفعل بتقليص عدد الأفراد المدنيين والعسكريين، وقد أعيد نشر بعضهم: عاد 102 من الأفراد إلى إيطاليا، و75 إلى الأردن، أما الباقون فيتم نقلهم برًا إلى إيطاليا، حيث أن الرحلات الجوية في المنطقة محظورة".
وكانت قد أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، بأن روما تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج لمواجهة الغارات الجوية الإيرانية.
وقالت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".