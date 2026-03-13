عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
بعد تعرضها لهجوم... إيطاليا تخلي قاعدتها في أربيل شمالي العراق
بعد تعرضها لهجوم... إيطاليا تخلي قاعدتها في أربيل شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اليوم الجمعة، أنه تم سحب القوات الإيطالية التي كانت تتمركز في أربيل بالعراق، وذلك عقب غارة جوية استهدفت القاعدة. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T11:07+0000
2026-03-13T11:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال الوزير خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بأربيل، بدأنا بالفعل بتقليص عدد الأفراد المدنيين والعسكريين، وقد أعيد نشر بعضهم: عاد 102 من الأفراد إلى إيطاليا، و75 إلى الأردن، أما الباقون فيتم نقلهم برًا إلى إيطاليا، حيث أن الرحلات الجوية في المنطقة محظورة".وقالت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اليوم الجمعة، أنه تم سحب القوات الإيطالية التي كانت تتمركز في أربيل بالعراق، وذلك عقب غارة جوية استهدفت القاعدة.
وقال الوزير خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بأربيل، بدأنا بالفعل بتقليص عدد الأفراد المدنيين والعسكريين، وقد أعيد نشر بعضهم: عاد 102 من الأفراد إلى إيطاليا، و75 إلى الأردن، أما الباقون فيتم نقلهم برًا إلى إيطاليا، حيث أن الرحلات الجوية في المنطقة محظورة".
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل
11 مارس, 09:49 GMT

وكانت قد أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، بأن روما تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج لمواجهة الغارات الجوية الإيرانية.

وقالت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".
عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
