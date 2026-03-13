خبير لـ "سبوتنيك": غياب استراتيجية الخروج يورط واشنطن في حرب استنزاف مكلفة مع طهران

قال الدكتور حسن حيدر الأكاديمي اللبناني، والباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إن "حديث الرئيس الأمريكي ترامب حول الاستسلام غير المشروط لإيران، ليس سوى تكرار...

2026-03-13T21:49+0000

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مطالب إيران تتمثل في الاعتراف الكامل بحقوقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، والصواريخ الباليستية، وممارسة دورها الإقليمي الطبيعي، بالإضافة إلى إلزام واشنطن بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بالبلاد، مع وجود تعهد دولي أممي يضمن عدم تكرار العدوان أو التعرض لإيران مستقبلا".وأوضح أن "واشنطن تفاجأت باتساع رقعة النيران والقدرات الصاروخية الإيرانية الكبيرة رغم استهداف القواعد البحرية، مما دفع الجانب الأمريكي نتيجة الإفلاس العسكري للتحول نحو استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية لتكبيد طهران خسائر اقتصادية".وشدد حيدر على أن "غياب الاستراتيجية الأمريكية وخلوها من خطة خروج واضحة دفع واشنطن حاليا لمحاولة صياغة بنك إنجازات وهمي، يشمل تدمير القدرات النووية والصاروخية والبنية التحتية واغتيال قيادات سياسية، بهدف تسويقها كصورة نصر أمام الرأي العام، مؤكدا أن الجانب الأمريكي يحاول وضع الحرب في ميزان الخسائر المتبادلة بدلا من الأهداف المسبقة التي فشل في تحقيقها، وذلك سعيا لإيجاد مخرج يحفظ وجهه مع تزايد الكلفة الاقتصادية والعسكرية الباهظة لهذه المواجهة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

