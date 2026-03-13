تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
تقرير: واشنطن تنشر 5 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط لدعم الحرب على إيران
تقرير: واشنطن تنشر 5 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط لدعم الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أمرت بنشر وحدة استكشافية من مشاة البحرية الأمريكية وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط، في إطار العملية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت التقارير عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين لم تسمهم، أن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وافق على طلب من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإرسال "مجموعة جاهزة للإنزال البرمائي" ووحدتها الاستكشافية من مشاة البحرية - التي تضم عادةً عدة سفن حربية و5000 جندي من مشاة البحرية - لمساعدة القوات الأمريكية العاملة في المنطقة مع استمرار الصراع مع إيران. وأشار التقرير إلى أن من بين الوحدات التي تم توجيهها حاملة الطائرات "يو إس إس طرابلس"، المتمركزة في اليابان وما تحمله من مشاة البحرية. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من بدء الصراع، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على الممرات المائية الاستراتيجية وقوات التحالف. وتتجه السفن الحربية الأمريكية وقوات مشاة البحرية نحو الشرق الأوسط، وسط تصاعد الهجمات الإيرانية على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي عالمي بالغ الأهمية، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية وإجهاد أسواق الطاقة. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن القيادة الإيرانية لجأت إلى العمل تحت الأرض إثر الضربات، مضيفا أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامئني، "مصاب بجروح وربما تشوه". وكان قد أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 6 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود "كي سي-135" التي كانت تدعم العمليات ضد إيران، وذلك إثر تحطم طائرتهم في غرب العراق. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، بأن الحادث وقع عقب حادث لم يُفصح عن تفاصيله بين طائرتين في "المجال الجوي الصديق"، وأن الطائرة الأخرى هبطت بسلام. وبهذا الحادث، يرتفع عدد القتلى الأمريكيين في خضم الصراع إلى 13 جنديا على الأقل، 7 منهم قُتلوا في الحرب، وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصابة نحو 140 جنديا أمريكيا، بينهم 8 إصاباتهم خطيرة.
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير: واشنطن تنشر 5 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط لدعم الحرب على إيران

ذكرت تقارير أمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" أمرت بنشر وحدة استكشافية من مشاة البحرية الأمريكية وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط، في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
ونقلت التقارير عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين لم تسمهم، أن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وافق على طلب من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإرسال "مجموعة جاهزة للإنزال البرمائي" ووحدتها الاستكشافية من مشاة البحرية - التي تضم عادةً عدة سفن حربية و5000 جندي من مشاة البحرية - لمساعدة القوات الأمريكية العاملة في المنطقة مع استمرار الصراع مع إيران.
وأشار التقرير إلى أن من بين الوحدات التي تم توجيهها حاملة الطائرات "يو إس إس طرابلس"، المتمركزة في اليابان وما تحمله من مشاة البحرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من بدء الصراع، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على الممرات المائية الاستراتيجية وقوات التحالف.
وتتجه السفن الحربية الأمريكية وقوات مشاة البحرية نحو الشرق الأوسط، وسط تصاعد الهجمات الإيرانية على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي عالمي بالغ الأهمية، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية وإجهاد أسواق الطاقة.
وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن القيادة الإيرانية لجأت إلى العمل تحت الأرض إثر الضربات، مضيفا أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامئني، "مصاب بجروح وربما تشوه".
وكان قد أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 6 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود "كي سي-135" التي كانت تدعم العمليات ضد إيران، وذلك إثر تحطم طائرتهم في غرب العراق.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، بأن الحادث وقع عقب حادث لم يُفصح عن تفاصيله بين طائرتين في "المجال الجوي الصديق"، وأن الطائرة الأخرى هبطت بسلام.
وبهذا الحادث، يرتفع عدد القتلى الأمريكيين في خضم الصراع إلى 13 جنديا على الأقل، 7 منهم قُتلوا في الحرب، وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصابة نحو 140 جنديا أمريكيا، بينهم 8 إصاباتهم خطيرة.
