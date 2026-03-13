ضابط استخبارات أمريكي سابق: واشنطن ستضطر لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران
سبوتنيك عربي
صرّح ضابط المخابرات المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، لاري جونسون، أن أمريكا ستضطر لدفع مليارات الدولارات كتعويضات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T15:20+0000
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك": "ستضطر الولايات المتحدة لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران وسط تزايد الخسائر الاقتصادية، وقد يأتي التعويض أيضا في صورة رفع الولايات المتحدة الأمريكية لجميع العقوبات".وأشار جونسون إلى أن الأزمة بدأت بالفعل بإحداث اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث تأثرت إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إضافة إلى اليوريا والنيتروجين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.وأضاف أن الأسواق المالية شهدت تراجعا حادا، مع خسارة سوق الأسهم بنحو 4000 نقطة خلال أسبوع ونصف فقط، محذرا من أن استمرار هذه التطورات قد يقود إلى ركود اقتصادي عالمي.وفي وقت سابق، أفاد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، بأن إيران تتوقع الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
صرّح ضابط المخابرات المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، لاري جونسون، أن أمريكا ستضطر لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران، في ظل تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من آثار اقتصادية عالمية.
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك": "ستضطر الولايات المتحدة لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران وسط تزايد الخسائر الاقتصادية، وقد يأتي التعويض أيضا في صورة رفع الولايات المتحدة الأمريكية لجميع العقوبات".
واضاف جونسون أن إيران تمارس حاليا ضغوطا كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إغلاق مضيق هرمز.
وأشار جونسون إلى أن الأزمة بدأت بالفعل بإحداث اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث تأثرت إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إضافة إلى اليوريا والنيتروجين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأضاف أن الأسواق المالية شهدت تراجعا حادا، مع خسارة سوق الأسهم بنحو 4000 نقطة خلال أسبوع ونصف فقط، محذرا من أن استمرار هذه التطورات قد يقود إلى ركود اقتصادي عالمي.
وتوقع جونسون أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الجوي والسلع الأساسية إلى تراجع الطلب العالمي، ما قد يفتح الباب أمام موجة من الركود التضخمي وربما أزمات إنسانية في عدة مناطق من العالم.
وفي وقت سابق، أفاد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، بأن إيران تتوقع الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.