https://sarabic.ae/20260313/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-واشنطن-ستضطر-لدفع-مليارات-الدولارات-كتعويضات-لإيران-1111453428.html

ضابط استخبارات أمريكي سابق: واشنطن ستضطر لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران

سبوتنيك عربي

صرّح ضابط المخابرات المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، لاري جونسون، أن أمريكا ستضطر لدفع مليارات الدولارات كتعويضات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T15:20+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg

وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك": "ستضطر الولايات المتحدة لدفع مليارات الدولارات كتعويضات لإيران وسط تزايد الخسائر الاقتصادية، وقد يأتي التعويض أيضا في صورة رفع الولايات المتحدة الأمريكية لجميع العقوبات".وأشار جونسون إلى أن الأزمة بدأت بالفعل بإحداث اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث تأثرت إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إضافة إلى اليوريا والنيتروجين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.وأضاف أن الأسواق المالية شهدت تراجعا حادا، مع خسارة سوق الأسهم بنحو 4000 نقطة خلال أسبوع ونصف فقط، محذرا من أن استمرار هذه التطورات قد يقود إلى ركود اقتصادي عالمي.وفي وقت سابق، أفاد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، بأن إيران تتوقع الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم