الحرس الثوري ينفي المزاعم الأمريكية بشأن تدمير الأسطول البحري الإيراني
الحرس الثوري ينفي المزاعم الأمريكية بشأن تدمير الأسطول البحري الإيراني
نفى قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، صحة مزاعم الولايات المتحدة بشأن تدمير الأسطول الإيراني ومرافقة سفن البحرية الأميركية ناقلات...
2026-03-14T20:29+0000
2026-03-14T20:29+0000
2026-03-14T20:29+0000
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن تنكسيري قوله، تعليقًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولًا كبرى إلى إرسال سفن لتأمين فتح مضيق هرمز: "ادّعى الأمريكيون زوراً أنهم دمّروا الأسطول الإيراني. ثم ادّعوا زوراً أنهم رافقوا ناقلات النفط. والآن يطلبون تعزيزات من آخرين".صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.وأوضح عراقجي في مقابلة مع وسائل الإعلام: "في الواقع، مضيق هرمز مفتوح، إنه مغلق فقط أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا وحلفاءهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية".وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري ينفي المزاعم الأمريكية بشأن تدمير الأسطول البحري الإيراني
نفى قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، صحة مزاعم الولايات المتحدة بشأن تدمير الأسطول الإيراني ومرافقة سفن البحرية الأميركية ناقلات النفط في الخليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مضيق هرمز لم يُغلق عسكريًا بعد.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن تنكسيري قوله، تعليقًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولًا كبرى إلى إرسال سفن لتأمين فتح مضيق هرمز: "ادّعى الأمريكيون زوراً أنهم دمّروا الأسطول الإيراني. ثم ادّعوا زوراً أنهم رافقوا ناقلات النفط. والآن يطلبون تعزيزات من آخرين".
وأضاف: "نود أن نذكركم بأن مضيق هرمز لم يتم إغلاقه عسكرياً بعد، وإنما يتم التحكم فيه فقط".
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.
وأوضح عراقجي في مقابلة مع وسائل الإعلام: "في الواقع، مضيق هرمز مفتوح، إنه مغلق فقط أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا وحلفاءهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية".
وأشار الوزير إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.