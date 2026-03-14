تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
أمساليوم
ترامب يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة جوية في السعودية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية تعرضت لهجوم قبل أيام، مشيراً إلى أن الطائرات الموجودة في... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح ترامب أن "أربع طائرات من أصل خمس طائرات تزويد بالوقود كانت موجودة في القاعدة لم تتعرض لأضرار تُذكر، وقد عادت بالفعل إلى الخدمة بعد الحادث"، مضيفا أن "الطائرة الخامسة تعرضت لأضرار طفيفة فقط، مؤكداً أنها ستعود للتحليق قريباً".وانتقد ترامب بعض التغطيات الإعلامية، قائلاً إن "وسائل إعلام نشرت عناوين مضللة تحدثت عن استهداف خمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية، بينما الواقع أن معظم الطائرات بقيت سليمة وعادت للعمل"، على حد قوله.وكان الجيش الإيراني توعّد في وقت سابق اليوم، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، وفق تعبيره، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة "خرج".وأعلن متحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" (القيادة العسكرية المركزية للعمليات الإيرانية)، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "ستُدمّر فورًا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيًا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد".وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، وفق قوله.وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية تعرضت لهجوم قبل أيام، مشيراً إلى أن الطائرات الموجودة في القاعدة لم تتعرض لضربات أو تدمير مباشر.
وأوضح ترامب أن "أربع طائرات من أصل خمس طائرات تزويد بالوقود كانت موجودة في القاعدة لم تتعرض لأضرار تُذكر، وقد عادت بالفعل إلى الخدمة بعد الحادث"، مضيفا أن "الطائرة الخامسة تعرضت لأضرار طفيفة فقط، مؤكداً أنها ستعود للتحليق قريباً".
وانتقد ترامب بعض التغطيات الإعلامية، قائلاً إن "وسائل إعلام نشرت عناوين مضللة تحدثت عن استهداف خمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية، بينما الواقع أن معظم الطائرات بقيت سليمة وعادت للعمل"، على حد قوله.
وكان الجيش الإيراني توعّد في وقت سابق اليوم، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، وفق تعبيره، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة "خرج".
وأعلن متحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" (القيادة العسكرية المركزية للعمليات الإيرانية)، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "ستُدمّر فورًا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيًا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد".
وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، وفق قوله.
وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
14:05 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
