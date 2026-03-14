جهاز الأمن الفيدرالي: كييف تواصل البحث عبر الإنترنت عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
2026-03-14T07:40+0000
ar_EG
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تواصل عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية في روسيا.
وقال الجهاز في بيان: "يلفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجددًا، انتباه المواطنين إلى حقيقة أن الاستخبارات الأوكرانية تواصل بحثها النشط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة عن مرتكبين محتملين لهجمات إرهابية وأنشطة تخريبية بهدف الإضرار ببلادنا".
وحذّر الجهاز من أنه "سيتم تحديد جميع الأفراد الذين وافقوا على مساعدة العدو، وسيحاكمون، وهو ما يُعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن المؤبد".
وألقى الأمن الروسي، في وقت سابق من اليوم، القبض على مقيم أجنبي في مقاطعة تامبوف، لاستخدامه تطبيق "تلغرام" للتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية ضد مسؤولين حكوميين.