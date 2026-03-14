غوتيريش من بيروت: حماية المدنيين أولوية والحرب في لبنان يجب أن تتوقف
سبوتنيك عربي
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه من الضروري أن يحترم "حزب الله" قرار الحكومة اللبنانية بأن يكون...
2026-03-14T16:09+0000
عبد القادر الباي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه من الضروري أن يحترم "حزب الله" قرار الحكومة اللبنانية بأن يكون السلاح حصرًا بيد الدولة، وكذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 1701، كما من الضروري أن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددا على ان الحرب ينبغي أن تتوقف.
وأضاف غوتيريش في تصريحات صحفية من لبنان، أن "فريقنا على الأرض يبذل قصارى جهده لدعم الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، وأنا ممتن بعمق لجميع زملائنا في الأمم المتحدة على التزامهم وتفانيهم. معًا لن ندخر جهدًا في السعي إلى مستقبل يسوده السلام كما يستحقه لبنان والمنطقة برمتها".
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة فإن "أوامر الإخلاء في هذا السياق، حيث يعيش الكثير من السكان المعرضين للخطر في المناطق، هذه الأوامر لا تضمن قدرًا عاليًا من الحماية للمدنيين، وكذلك لا تضمن مستوى كبيرًا من الحماية للمدنيين، وبما أنها كذلك فهي تنتهك القانون الإنساني الدولي، فحماية المدنيين هي المسؤولية القصوى لأي يدخل في حرب، وهذا ينطبق على لبنان اليوم وينطبق على أي بلد في العالم".
وتابع غوتيريش: أعتقد أننا بحاجة إلى أن ندرك بأن لدينا مشكلة مع مجلس الأمن، فمجلس الأمن اليوم لم يعد يمثل العالم كما هو على حاله اليوم، بل يمثل العالم بعد عام 1945. فهناك ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن من أوروبا، ودولة من آسيا، ودولة من أمريكا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك عضو دائم من أفريقيا، وليس هناك عضو دائم من أمريكا اللاتينية. هناك فقط عضو واحد من آسيا، وهي لديها وزن كبير من حيث الحجم السكاني ومن حيث الثروات العالمية، وبالتالي لدى مجلس الأمن مشكلة في الشرعية وفي الكفاءة بسبب الفيتو.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "ما شاهدناه في الواقع مرة تلو الأخرى هو أنه عندما كان هناك نزاع، وعندما كان لا بد من وقف النزاع، يُستخدم حق الفيتو أو حق النقض، وهذا لا يتيح لمجلس الأمن أن يبتّ بالأمور. لسوء الحظ هذا ما نشهده مرة تلو الأخرى، ولا أعتقد أن الأمور ستتغير في القريب العاجل".
وأضاف أنه "بات من الواضح تمامًا، بأنه من الضروري هنا أن تتعزز قدرات الجيش اللبناني وأن يحصل على الموارد اللازمة والمعدات اللازمة لكي يكون الجيش اللبناني هو القوة وحدها داخل الدولة اللبنانية، وعلينا أن نهيئ الشروط المناسبة من قبل الحكومة لكي يكون لديها قدرة أكبر بما يضمن سلامة البلاد، وبما يضمن كذلك تهيئة الأمور المناسبة لكي يستعيد لبنان موقعه كمصدر للحضارة الإنسانية ودوره الأساسي في الشرق الأوسط".