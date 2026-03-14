غوتيريش من بيروت: حماية المدنيين أولوية والحرب في لبنان يجب أن تتوقف

عربي
تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:14 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:44 GMT
19 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
المرشد الجديد لإيران يعلن استمرار استهداف القواعد الامريكية في الخليج
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260314/غوتيريش-من-بيروت-حماية-المدنيين-أولوية-والحرب-في-لبنان-يجب-أن-تتوقف-1111492946.html
غوتيريش من بيروت: حماية المدنيين أولوية والحرب في لبنان يجب أن تتوقف
سبوتنيك عربي
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه من الضروري أن يحترم "حزب الله" قرار الحكومة اللبنانية بأن يكون... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493038_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_77330ab046bd3d14648ec12bc2ecb53e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493038_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_1567cfec96de0a13941c1076b34d3da0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أنه من الضروري أن يحترم "حزب الله" قرار الحكومة اللبنانية بأن يكون السلاح حصرًا بيد الدولة، وكذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 1701، كما من الضروري أن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددا على ان الحرب ينبغي أن تتوقف.
وأضاف غوتيريش في تصريحات صحفية من لبنان، أن "فريقنا على الأرض يبذل قصارى جهده لدعم الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، وأنا ممتن بعمق لجميع زملائنا في الأمم المتحدة على التزامهم وتفانيهم. معًا لن ندخر جهدًا في السعي إلى مستقبل يسوده السلام كما يستحقه لبنان والمنطقة برمتها".
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة فإن "أوامر الإخلاء في هذا السياق، حيث يعيش الكثير من السكان المعرضين للخطر في المناطق، هذه الأوامر لا تضمن قدرًا عاليًا من الحماية للمدنيين، وكذلك لا تضمن مستوى كبيرًا من الحماية للمدنيين، وبما أنها كذلك فهي تنتهك القانون الإنساني الدولي، فحماية المدنيين هي المسؤولية القصوى لأي يدخل في حرب، وهذا ينطبق على لبنان اليوم وينطبق على أي بلد في العالم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع غوتيريش: أعتقد أننا بحاجة إلى أن ندرك بأن لدينا مشكلة مع مجلس الأمن، فمجلس الأمن اليوم لم يعد يمثل العالم كما هو على حاله اليوم، بل يمثل العالم بعد عام 1945. فهناك ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن من أوروبا، ودولة من آسيا، ودولة من أمريكا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك عضو دائم من أفريقيا، وليس هناك عضو دائم من أمريكا اللاتينية. هناك فقط عضو واحد من آسيا، وهي لديها وزن كبير من حيث الحجم السكاني ومن حيث الثروات العالمية، وبالتالي لدى مجلس الأمن مشكلة في الشرعية وفي الكفاءة بسبب الفيتو.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "ما شاهدناه في الواقع مرة تلو الأخرى هو أنه عندما كان هناك نزاع، وعندما كان لا بد من وقف النزاع، يُستخدم حق الفيتو أو حق النقض، وهذا لا يتيح لمجلس الأمن أن يبتّ بالأمور. لسوء الحظ هذا ما نشهده مرة تلو الأخرى، ولا أعتقد أن الأمور ستتغير في القريب العاجل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف أنه "بات من الواضح تمامًا، بأنه من الضروري هنا أن تتعزز قدرات الجيش اللبناني وأن يحصل على الموارد اللازمة والمعدات اللازمة لكي يكون الجيش اللبناني هو القوة وحدها داخل الدولة اللبنانية، وعلينا أن نهيئ الشروط المناسبة من قبل الحكومة لكي يكون لديها قدرة أكبر بما يضمن سلامة البلاد، وبما يضمن كذلك تهيئة الأمور المناسبة لكي يستعيد لبنان موقعه كمصدر للحضارة الإنسانية ودوره الأساسي في الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала