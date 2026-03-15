البيت الأبيض يعلن تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة "أغرقت أكثر من 65 سفينة للبحرية الإيرانية"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية - الأمريكية على إيران. 15.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت: "منذ بداية عملية "الغضب الملحمي"، أغرقنا أكثر من 65 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية".وأشارت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية، انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الانتقامية، التي قامت بها طهران بنسبة 90%، وانخفضت قدرتها على استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات بنسبة 95%".وزعم ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمّر بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة "خرج" الإيرانية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيرانيترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكريةترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

