البيت الأبيض يعلن تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية
سبوتنيك عربي
زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة "أغرقت أكثر من 65 سفينة للبحرية الإيرانية"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية - الأمريكية على إيران. 15.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260311/ترامب-أمريكا-لن-توقف-عمليتها-ضد-إيران-حتى-إنجاز-المهمة-1111372970.html
زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة "أغرقت أكثر من 65 سفينة للبحرية الإيرانية"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية - الأمريكية على إيران.
وقالت ليفيت: "منذ بداية عملية "الغضب الملحمي"، أغرقنا أكثر من 65 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية".
وأضافت: "لقد ضربنا 6000 هدف في جميع أنحاء البلاد".
وأشارت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية، انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الانتقامية، التي قامت بها طهران بنسبة 90%، وانخفضت قدرتها على استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات بنسبة 95%".
وزعم ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمّر بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة "خرج" الإيرانية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني