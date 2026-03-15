مصرف ليبيا المركزي يبحث إلغاء الضريبة على السلع وتوفير السيولة النقدية في البلاد
مصرف ليبيا المركزي يبحث إلغاء الضريبة على السلع وتوفير السيولة النقدية في البلاد
سبوتنيك عربي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات المختصة بالمصرف، خُصص لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T13:11+0000
2026-03-15T13:11+0000
2026-03-15T13:11+0000
وبحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع، فقد جرى استعراض المراسلة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على عدد من السلع، إذ ناقش المجتمعون الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ القرار بالتنسيق مع المصارف، بما يشمل تطبيقه على مختلف السلع والأغراض الشخصية، إضافة إلى الأغراض العلاجية والدراسية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وفقا لبيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه.كما تطرق الاجتماع إلى خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي، وفق ما يتوافر من إيرادات شهرية، وبالسعر الرسمي المعتمد، بما يغطي مختلف الأغراض والاحتياجات.وفي هذا السياق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية المطلوبة على المنظومات الإلكترونية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ التعليمات الصادرة ومباشرة العمل وفق ما ورد في مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن استئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.كمل ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتوفر السيولة النقدية داخل المصارف، في ظل مساعي المصرف المركزي لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين.
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرف ليبيا المركزي يبحث إلغاء الضريبة على السلع وتوفير السيولة النقدية في البلاد
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات المختصة بالمصرف، خُصص لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، وآليات توفير النقد الأجنبي، إضافة إلى أوضاع السيولة النقدية في المصارف.
وبحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع، فقد جرى استعراض المراسلة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على عدد من السلع، إذ ناقش المجتمعون الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ القرار بالتنسيق مع المصارف، بما يشمل تطبيقه على مختلف السلع والأغراض الشخصية، إضافة إلى الأغراض العلاجية والدراسية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وفقا لبيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي، وفق ما يتوافر من إيرادات شهرية، وبالسعر الرسمي المعتمد، بما يغطي مختلف الأغراض والاحتياجات.
وفي هذا السياق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية المطلوبة على المنظومات الإلكترونية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ التعليمات الصادرة ومباشرة العمل وفق ما ورد في مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن استئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.
كمل ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتوفر السيولة النقدية داخل المصارف، في ظل مساعي المصرف المركزي لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين.