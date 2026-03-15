وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تدرس إمكانية إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة مع لبنان عام 2022، والتي جاءت...

2026-03-15T13:01+0000

وأوضح كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة بلاده السابقة، "لم يكن اتفاقًا حقيقيًا بل أقرب إلى وثيقة استسلام"، على حد قوله.وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وقّعا عام 2022، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبًا وإشادة محليًا ودوليًا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، وقتها، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.وأعرب غانتس، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن شكره للوسيط الأمريكي آنذاك آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق، الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".

