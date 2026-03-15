10 أحداث تاريخية أشعلت أسعار النفط

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ54.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260315/10-أحداث-تاريخية-أشعلت-أسعار-النفط-1111516625.html
10 أحداث تاريخية أشعلت أسعار النفط
شهدت أسواق النفط خلال أكثر من نصف قرن ارتفاعات حادة لأسباب متنوعة، لكن العامل المشترك كان دائمًا اضطراب الإمدادات أو تصاعد المخاطر في مناطق الإنتاج والتصدير... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
سوق النفط
إيران
مصر
العالم
العراق
الكويت
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg
إيران
مصر
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_238:0:1326:816_1920x0_80_0_0_f105c2168b269c082cda51332223cf98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سوق النفط, إيران, مصر, العالم, العراق, الكويت, مضيق هرمز
سوق النفط, إيران, مصر, العالم, العراق, الكويت, مضيق هرمز

10 أحداث تاريخية أشعلت أسعار النفط

11:44 GMT 15.03.2026
© AP Photo / Martin Meissnerمضخات نفط
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
شهدت أسواق النفط خلال أكثر من نصف قرن ارتفاعات حادة لأسباب متنوعة، لكن العامل المشترك كان دائمًا اضطراب الإمدادات أو تصاعد المخاطر في مناطق الإنتاج والتصدير نتيجة الصراعات والحروب.
ويرتبط ارتفاع النفط مباشرة بزيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على التضخم العالمي والضغوط السياسية والاقتصادية.
1- تأميم قناة السويس 1956
أمّمت مصر قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، ما أدى إلى شنّ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل "العدوان الثلاثي"، الأمر الذي اضطر ناقلات النفط لتجنب القناة والعبور عبر رأس الرجاء الصالح، ما رفع تكاليف الشحن وأسهم في ارتفاع سعر البرميل من 2.8 إلى 3.3 دولار.
2- حظر النفط العربي 1973
فرضت الدول العربية حظرا على تصدير النفط لأمريكا وأوروبا بسبب دعمها لإسرائيل، ما رفع سعر البرميل من 3 دولارات إلى 12 دولارا، وأدى إلى كساد عالمي.
3- الثورة الإسلامية في إيران 1979
مع سقوط نظام شاه إيران محمد رضا بهلوي، قلّ إنتاج إيران من النفط وألغيت العقود مع شركات أمريكية، فارتفع سعر البرميل من 14 دولارا إلى نحو 39 دولارا.
4- حرب العراق وإيران 1980
تسببت الحرب بين أكبر منتجي النفط في خفض المعروض، وارتفع السعر من 30 إلى 39 دولارا، مع تعويض بعض الإنتاج من دول خارج الشرق الأوسط، مثل فنزويلا والمكسيك وبريطانيا والاتحاد السوفييتي.
5- غزو الكويت 1990
رفع غزو العراق للكويت سعر النفط إلى 36 دولارا، ثم 41 دولارا للبرميل، قبل أن ينخفض بعد تحرير الكويت إلى 15–25 دولارا في السنوات التالية.
6- طفرة الطلب الصيني 2001 إلى 2008
النمو السريع للصين والهند زاد الطلب العالمي على النفط، إذ بلغ سعر البرميل 147 دولارا للبرميل عام 2008، قبل أن ينهار إلى 36 دولارا مع الأزمة المالية العالمية.

7- "الربيع العربي" وانقطاع إمدادات ليبيا 2011

تأثرت أسواق النفط بتداعيات أحداث "الربيع العربي" عام 2011، التي شهدتها دول عدة في المنطقة، من بينها ليبيا، إذ أدى تراجع إمدادات النفط الليبي إلى ارتفاع سعر البرميل من نحو 90 دولارا إلى قرابة 120 دولارا.

8- العقوبات الغربية على إيران 2012
فرضت الدول الغربية حظرًا على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، وبالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية وارتفاع الطلب على الطاقة، أدى ذلك إلى صعود سعر النفط من نحو 80 دولارا إلى 115 دولارا للبرميل.
9- العقوبات ضد روسيا 2022

دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا، أحد أكبر مصدري النفط، بسبب الأزمة الأوكرانية السعر للارتفاع من 78 دولارا إلى نحو 139 دولارا للبرميل.

10- الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 2026
أدى التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز وانخفاض الإنتاج من السعودية والكويت والعراق والإمارات بـ6.7 ملايين برميل يوميا، إلى ارتفاع السعر إلى نحو 120 دولارا للبرميل، قبل أن ينخفض بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرب انتهاء الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала