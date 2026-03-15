10 أحداث تاريخية أشعلت أسعار النفط
© AP Photo / Martin Meissner
شهدت أسواق النفط خلال أكثر من نصف قرن ارتفاعات حادة لأسباب متنوعة، لكن العامل المشترك كان دائمًا اضطراب الإمدادات أو تصاعد المخاطر في مناطق الإنتاج والتصدير نتيجة الصراعات والحروب.
ويرتبط ارتفاع النفط مباشرة بزيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على التضخم العالمي والضغوط السياسية والاقتصادية.
1- تأميم قناة السويس 1956
أمّمت مصر قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، ما أدى إلى شنّ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل "العدوان الثلاثي"، الأمر الذي اضطر ناقلات النفط لتجنب القناة والعبور عبر رأس الرجاء الصالح، ما رفع تكاليف الشحن وأسهم في ارتفاع سعر البرميل من 2.8 إلى 3.3 دولار.
2- حظر النفط العربي 1973
فرضت الدول العربية حظرا على تصدير النفط لأمريكا وأوروبا بسبب دعمها لإسرائيل، ما رفع سعر البرميل من 3 دولارات إلى 12 دولارا، وأدى إلى كساد عالمي.
3- الثورة الإسلامية في إيران 1979
مع سقوط نظام شاه إيران محمد رضا بهلوي، قلّ إنتاج إيران من النفط وألغيت العقود مع شركات أمريكية، فارتفع سعر البرميل من 14 دولارا إلى نحو 39 دولارا.
4- حرب العراق وإيران 1980
تسببت الحرب بين أكبر منتجي النفط في خفض المعروض، وارتفع السعر من 30 إلى 39 دولارا، مع تعويض بعض الإنتاج من دول خارج الشرق الأوسط، مثل فنزويلا والمكسيك وبريطانيا والاتحاد السوفييتي.
5- غزو الكويت 1990
رفع غزو العراق للكويت سعر النفط إلى 36 دولارا، ثم 41 دولارا للبرميل، قبل أن ينخفض بعد تحرير الكويت إلى 15–25 دولارا في السنوات التالية.
6- طفرة الطلب الصيني 2001 إلى 2008
النمو السريع للصين والهند زاد الطلب العالمي على النفط، إذ بلغ سعر البرميل 147 دولارا للبرميل عام 2008، قبل أن ينهار إلى 36 دولارا مع الأزمة المالية العالمية.
7- "الربيع العربي" وانقطاع إمدادات ليبيا 2011
8- العقوبات الغربية على إيران 2012
فرضت الدول الغربية حظرًا على النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي، وبالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية وارتفاع الطلب على الطاقة، أدى ذلك إلى صعود سعر النفط من نحو 80 دولارا إلى 115 دولارا للبرميل.
9- العقوبات ضد روسيا 2022
دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا، أحد أكبر مصدري النفط، بسبب الأزمة الأوكرانية السعر للارتفاع من 78 دولارا إلى نحو 139 دولارا للبرميل.
10- الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 2026
أدى التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز وانخفاض الإنتاج من السعودية والكويت والعراق والإمارات بـ6.7 ملايين برميل يوميا، إلى ارتفاع السعر إلى نحو 120 دولارا للبرميل، قبل أن ينخفض بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرب انتهاء الحرب.
