في خضم المفاوضات... إعلام: واشنطن تدرس رفع بعض العقوبات عن إيران

في خضم المفاوضات... إعلام: واشنطن تدرس رفع بعض العقوبات عن إيران

ذكرت وسيلة إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال التوصل إلى اتفاق نووي بين الجانبين.

ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس رفع العقوبات المالية والمصرفية عن إيران، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق جاد بين البلدين.وذكر المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه الصحيفة، أنه "تم إحراز تقدم في أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف بسويسرا، لكن لا يزال هناك العديد من التفاصيل التي يجب مناقشتها".وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن "المناقشات كانت جادة وسادت أجواء إيجابية، مع طرح العديد من الأفكار ومناقشتها بعمق"، وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، التي ستشكل "أساسًا للعمل نحو اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين، ووصف أجواء الحوار بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المفاوضات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المفاوضات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.

