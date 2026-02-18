https://sarabic.ae/20260218/حرب-شاملة-إعلام-يكشف-تفاصيل-الاستعدادت-الأمريكية-ضد-إيران-1110490311.html
"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران
"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لشن "حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ "قريبا جدا". 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T12:25+0000
2026-02-18T12:25+0000
2026-02-18T12:25+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
وقالت التقارير: "عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا".ووفقا للموقع، فإن لهذه الحرب سيكون تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و"تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث من رئاسة ترامب".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية في جنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتنائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
https://sarabic.ae/20260217/خامنئي-ردا-على-ترامب-أقوى-جيش-في-العالم-قد-يتعرض-لـضربة-قاصمة-1110451637.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران
أفادت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لشن "حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ "قريبا جدا".
وقالت التقارير: "عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا".
وتشير مصادر موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الحرب "ستكون على الأرجح حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة"، لكنها "أوسع نطاقا وأكثر تأثيرا على النظام من حرب الـ12 يوما"، التي قادتها إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، وانضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا لقصف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.
ووفقا للموقع، فإن لهذه الحرب سيكون تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و"تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث من رئاسة ترامب".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية في جنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى
.
واختتمت، أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".