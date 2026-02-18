عربي
https://sarabic.ae/20260218/حرب-شاملة-إعلام-يكشف-تفاصيل-الاستعدادت-الأمريكية-ضد-إيران-1110490311.html
"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران
"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لشن "حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ "قريبا جدا". 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T12:25+0000
2026-02-18T12:25+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
وقالت التقارير: "عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا".ووفقا للموقع، فإن لهذه الحرب سيكون تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و"تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث من رئاسة ترامب".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية في جنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتنائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
https://sarabic.ae/20260217/خامنئي-ردا-على-ترامب-أقوى-جيش-في-العالم-قد-يتعرض-لـضربة-قاصمة-1110451637.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران

12:25 GMT 18.02.2026
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لشن "حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ "قريبا جدا".
وقالت التقارير: "عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا".

وتشير مصادر موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الحرب "ستكون على الأرجح حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة"، لكنها "أوسع نطاقا وأكثر تأثيرا على النظام من حرب الـ12 يوما"، التي قادتها إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، وانضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا لقصف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.

ووفقا للموقع، فإن لهذه الحرب سيكون تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و"تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث من رئاسة ترامب".
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"
أمس, 10:36 GMT
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية في جنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.

واختتمت، أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
