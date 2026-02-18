https://sarabic.ae/20260218/حرب-شاملة-إعلام-يكشف-تفاصيل-الاستعدادت-الأمريكية-ضد-إيران-1110490311.html

"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران

"حرب شاملة"... إعلام يكشف تفاصيل الاستعدادت الأمريكية ضد إيران

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لشن "حرب كبرى" ضد إيران بمشاركة إسرائيل، قد تبدأ "قريبا جدا". 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T12:25+0000

2026-02-18T12:25+0000

2026-02-18T12:25+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg

وقالت التقارير: "عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا".ووفقا للموقع، فإن لهذه الحرب سيكون تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، و"تداعيات خطيرة على السنوات الثلاث من رئاسة ترامب".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية في جنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتنائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق

https://sarabic.ae/20260217/خامنئي-ردا-على-ترامب-أقوى-جيش-في-العالم-قد-يتعرض-لـضربة-قاصمة-1110451637.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم