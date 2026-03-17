إعلام: حلفاء واشنطن ينفضون عنها ويتهربون من الانضمام إلى "تحالف هرمز"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: حلفاء واشنطن ينفضون عنها ويتهربون من الانضمام إلى "تحالف هرمز"
سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر، بأن "حلفاء الولايات المتحدة يقاومون ضغوط إدارة ترامب للانضمام إلى تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي... وتراوحت ردود فعل العديد من الدول بين التشكيك والرفض القاطع".وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل على تشكيل تحالف دولي بهدف إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات وارتفاع أسعار النفط، نتيجة القيود المفروضة على مرور ناقلات النفط عبر المضيق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.عراقجي: واشنطن طورت مسيرة شبيهة بـ"شاهد" وتستخدمها لضرب أهداف في دول عربية
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن حلفاء الولايات المتحدة لم يوافقوا بعد على الانضمام إلى تحالف لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر، بأن "حلفاء الولايات المتحدة يقاومون ضغوط إدارة ترامب للانضمام إلى تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي... وتراوحت ردود فعل العديد من الدول بين التشكيك والرفض القاطع".

وأفاد أحد المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبد ردا نهائيا، لكنه في الوقت الراهن يعتبر ذلك رفضا، بحسب موقع "أكسيوس".

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل على تشكيل تحالف دولي بهدف إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات وارتفاع أسعار النفط، نتيجة القيود المفروضة على مرور ناقلات النفط عبر المضيق.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر مطّلعة، أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مكثفة مع حلفاء أوروبيين وآسيويين وخليجيين لها، لحشد دعم سياسي وعسكري للمبادرة، مع توقع إعلان بعض الدول دعمها خلال الأيام المقبلة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
