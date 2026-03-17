https://sarabic.ae/20260317/إعلام-حلفاء-واشنطن-ينفضون-عنها-ويتهربون-من-الانضمام-إلى-تحالف-هرمز-1111575725.html
إعلام: حلفاء واشنطن ينفضون عنها ويتهربون من الانضمام إلى "تحالف هرمز"
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن حلفاء الولايات المتحدة لم يوافقوا بعد على الانضمام إلى تحالف لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T07:07+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg
وأفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر، بأن "حلفاء الولايات المتحدة يقاومون ضغوط إدارة ترامب للانضمام إلى تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي... وتراوحت ردود فعل العديد من الدول بين التشكيك والرفض القاطع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1408:1056_1920x0_80_0_0_680afb9d9637d033bce82712a67396ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وأفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر، بأن "حلفاء الولايات المتحدة يقاومون ضغوط إدارة ترامب للانضمام إلى تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي... وتراوحت ردود فعل العديد من الدول بين التشكيك والرفض القاطع".
وأفاد أحد المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يبد ردا نهائيا، لكنه في الوقت الراهن يعتبر ذلك رفضا، بحسب موقع "أكسيوس".
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية
، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل على تشكيل تحالف دولي بهدف إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات وارتفاع أسعار النفط، نتيجة القيود المفروضة على مرور ناقلات النفط عبر المضيق.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر مطّلعة، أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مكثفة مع حلفاء أوروبيين وآسيويين وخليجيين لها، لحشد دعم سياسي وعسكري للمبادرة، مع توقع إعلان بعض الدول دعمها خلال الأيام المقبلة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.