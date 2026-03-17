الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة هجمات واسعة في طهران وبيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن موجة هجمات واسعة في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية طهران، وأخرى في العاصمة اللبنانية بيروت.
الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة هجمات واسعة في طهران وبيروت
03:06 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 04:37 GMT 17.03.2026)
وقال الجيش في بيان له: "بدأ الجيش الإسرائيلي الآن موجة هجمات واسعة النطاق تستهدف بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران".
وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي الآن موجة هجمات إضافية
تستهدف بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.