الحرب على إيران تلقي بظلالها على غزة وإسرائيل تعمق جراح القطاع بالحصار والخروقات
12:49 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 13:27 GMT 17.03.2026)
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي يجد نفسه في مواجهة تداعيات تحول استراتيجي في الأولويات، الأمر الذي يعيد معاناة السكان في القطاع إلى مثلث الموت والخوف والجوع.
منذ بدء الحرب على إيران، تراجع تدفق المساعدات والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى نقص متزايد في الغذاء والدواء، وعرقلة خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح، وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة "سبوتنيك": "منذ بدء الحرب على إيران، يحاول الاحتلال الإسرائيلي الاستفراد بأبناء شعبنا الفلسطيني، حيث قلّص تدفق المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل قطاع غزة إلى نحو 10%، بعدما كانت نحو 40% حسب اتفاق وقف النار".
وأشار إلى "أكثر من 2000 خرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 665 من الشهداء وأكثر من 1700 من المصابين"، لافتا إلى أن "هناك حالة من الاستفراد في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران".
وأضاف الثوابتة: "لدينا تخوفات كبيرة وعميقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو التعاطي السلبي تجاه اتفاق وقف النار، ولا يريد تطبيق البنود التي أقرها الاتفاق، بل يتهرب من كل بند في الاتفاق ويصعد من الخروقات ويزيد من حالات القصف والقتل داخل الأحياء المدنية".
وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة الإنسانية الخانقة التي تتفاقم يوما بعد يوم في القطاع"، مطالبا الوسطاء والدول الضامنة والرئيس الأمريكي، بـ"الضغط على الاحتلال للالتزام بما وقع عليه في اتفاق وقف النار".
ويرى مراقبون أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية تلقي بظلالها على اتفاق غزة، ما قد يصل إلى تجميد الاتفاق في حال استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وهذا ما تستغله إسرائيل التي عززت نفوذها العسكري من خلال تشييد القواعد العسكرية على الخط الأصفر، ومحاولة بسط سيطرتها على غزة منذ الدقيقة الأولى للحرب على إيران.
وفي السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الانشغال بالحرب على إيران، سيجعل قطاع غزة عرضة لتبعات سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، لا سيما أن القطاع لم يتعاف بعد من تبعات الحرب التي استمرت لأكثر من سنتين، وخلفت دمارا واسعا في كل شيء".
وأضاف أبو قمر: "أعتقد أن الاحتلال يستغل الحرب على إيران بشكل كبير، وينعكس ذلك على قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر واقتراب عودة المجاعة، كما يعمل الاحتلال على التهرب من اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله المتقدمة، وبالتالي سيبقي الانتهاكات في قطاع غزة، ومن ثم لا يطبق الاتفاق لانشغال أمريكا في الحرب على إيران، وهي راعية الاتفاق، وسيذهب باتجاه البقاء داخل الخط الأصفر ويستمر في الانتهاكات وخروقات وقف إطلاق النار".
وينعكس تراجع الاهتمام الدولي في ظل التطورات الإقليمية على الواقع الإنساني والإداري في القطاع، الذي يعاني من أزمات معيشية حادة ونقص في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ويتخوف المواطنون في القطاع من العودة إلى المجاعة والحرب في ظل التطورات الحالية والحرب التي قد تعيد تشكيل المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية.
ويقول المواطن فريد عبد الله لوكالة "سبوتنيك": "القصف والاغتيالات ازدادا بشكل كبير، كل يوم نسمع أصوات القصف على المناطق المدنية، ورائحة الموت تنتشر من جديد، وأقول إننا ما زلنا في الحرب ولم تتوقف حتى الآن، وما يزيد الأمر صعوبة ارتفاع الأسعار وقلة توفر المواد الغذائية، وعرقلة وصول المساعدات وإغلاق المعابر، وكل هذه الأسباب تشعرنا بالخوف من القادم، ونتساءل هل ستعود الإبادة والمجاعة، ويطبق علينا الحصار والموت، وتستغل إسرائيل الظروف الإقليمية وتستفرد في القطاع؟".
وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، رائد النمس: "ما زال معبر رفح مغلقا بشكل كامل حتى الآن، منذ اندلاع الحرب على إيران، ما أدى إلى توقف عمليات إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع".
وتقول المواطنة مريم سليم لـ "سبوتنيك": "نتخوف من تداعيات الحرب، واستمرارها على إيران، والتي تعيد قطاع غزة إلى الحرب والجوع وكثير من المشاكل والصعوبات، ونطالب بتدخل عاجل لوقف الحصار والقتل اليومي في غزة".
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران لتشديد القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع.
وأوضح المرصد أن إسرائيل أغلقت في 28 فبراير/ شباط الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وعلقت إدخال المعونات الإنسانية والوقود والإمدادات التجارية، ما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل ظروف معيشية صعبة، ورغم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في 3 مارس/ آذار، لكن أمام كميات محدودة ومقلصة من الوقود وشحنات المساعدات، وهو ما اعتبره خطوة غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.