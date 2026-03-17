الحرب على إيران تلقي بظلالها على غزة وإسرائيل تعمق جراح القطاع بالحصار والخروقات

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي يجد نفسه في مواجهة تداعيات تحول استراتيجي في... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T13:27+0000

منذ بدء الحرب على إيران، تراجع تدفق المساعدات والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى نقص متزايد في الغذاء والدواء، وعرقلة خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح، وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي.وأشار إلى "أكثر من 2000 خرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 665 من الشهداء وأكثر من 1700 من المصابين"، لافتا إلى أن "هناك حالة من الاستفراد في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران".وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة الإنسانية الخانقة التي تتفاقم يوما بعد يوم في القطاع"، مطالبا الوسطاء والدول الضامنة والرئيس الأمريكي، بـ"الضغط على الاحتلال للالتزام بما وقع عليه في اتفاق وقف النار".ويرى مراقبون أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية تلقي بظلالها على اتفاق غزة، ما قد يصل إلى تجميد الاتفاق في حال استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وهذا ما تستغله إسرائيل التي عززت نفوذها العسكري من خلال تشييد القواعد العسكرية على الخط الأصفر، ومحاولة بسط سيطرتها على غزة منذ الدقيقة الأولى للحرب على إيران.وأضاف أبو قمر: "أعتقد أن الاحتلال يستغل الحرب على إيران بشكل كبير، وينعكس ذلك على قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر واقتراب عودة المجاعة، كما يعمل الاحتلال على التهرب من اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله المتقدمة، وبالتالي سيبقي الانتهاكات في قطاع غزة، ومن ثم لا يطبق الاتفاق لانشغال أمريكا في الحرب على إيران، وهي راعية الاتفاق، وسيذهب باتجاه البقاء داخل الخط الأصفر ويستمر في الانتهاكات وخروقات وقف إطلاق النار".وينعكس تراجع الاهتمام الدولي في ظل التطورات الإقليمية على الواقع الإنساني والإداري في القطاع، الذي يعاني من أزمات معيشية حادة ونقص في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ويتخوف المواطنون في القطاع من العودة إلى المجاعة والحرب في ظل التطورات الحالية والحرب التي قد تعيد تشكيل المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية.ويقول المواطن فريد عبد الله لوكالة "سبوتنيك": "القصف والاغتيالات ازدادا بشكل كبير، كل يوم نسمع أصوات القصف على المناطق المدنية، ورائحة الموت تنتشر من جديد، وأقول إننا ما زلنا في الحرب ولم تتوقف حتى الآن، وما يزيد الأمر صعوبة ارتفاع الأسعار وقلة توفر المواد الغذائية، وعرقلة وصول المساعدات وإغلاق المعابر، وكل هذه الأسباب تشعرنا بالخوف من القادم، ونتساءل هل ستعود الإبادة والمجاعة، ويطبق علينا الحصار والموت، وتستغل إسرائيل الظروف الإقليمية وتستفرد في القطاع؟".وتقول المواطنة مريم سليم لـ "سبوتنيك": "نتخوف من تداعيات الحرب، واستمرارها على إيران، والتي تعيد قطاع غزة إلى الحرب والجوع وكثير من المشاكل والصعوبات، ونطالب بتدخل عاجل لوقف الحصار والقتل اليومي في غزة".وأوضح المرصد أن إسرائيل أغلقت في 28 فبراير/ شباط الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وعلقت إدخال المعونات الإنسانية والوقود والإمدادات التجارية، ما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل ظروف معيشية صعبة، ورغم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في 3 مارس/ آذار، لكن أمام كميات محدودة ومقلصة من الوقود وشحنات المساعدات، وهو ما اعتبره خطوة غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

