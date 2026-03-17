باحث في الشأن الروسي: أوكرانيا تعاني نقصا حادا بالذخائر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط
تحدث الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، عن إمكانية نجاح المبادرة التركية لتولي دور الوساطة في مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "تركيا تلعب دورا مهما في محاولة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وكانت على الدوام ساحة للتفاوض منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف الباحث اللبناني، المقيم في موسكو، أن "الحديث عن مفاوضات جديدة برعاية تركية قد يحمل مؤشرات إيجابية، إلا أن المشهد لا يزال معقدا، خصوصا في ظل التركيز الدولي على الشرق الأوسط، وتطورات الحرب على إيران".
وأوضح أبي المنى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أي مفاوضات جديدة في تركيا لن تختلف كثيرا عن سابقاتها، بل ستبنى على ما تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، إضافة إلى مخرجات اللقاءات في ميامي وجنيف وأبو ظبي، ولن تحمل جديدا ما لم يصدر قرار واضح على أعلى المستويات الأوروبية والأوكرانية بحل الأزمة".
وأكد الباحث في الشأن الروسي أن الصورة أكبر من الدور التركي، إذ أن أي تسوية في أوكرانيا ستكون جزءا من إعادة تشكيل النظام العالمي في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة"، مشيرًا إلى أن "النزاع في إيران قد يكون مفصليا في تحديد شكل العالم.
ولفت إلى أن "أوكرانيا خسرت كثيرا نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وتعاني نقصا حادا في الذخائر، في حين أن التقدم الروسي الميداني السريع قد يدفعها إلى القبول بتسوية وفق الشروط الروسية".
كما أشار إلى تصاعد التباين الأوروبي- الأمريكي، معتبرًا أن الأوروبيين لا يسعون إلى حل سريع بل يراهنون على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لإحداث تغيير في السياسة الأمريكية، رغم تراجع موقعهم وخسارتهم المستمرة لعوامل القوة.
وأضاف أبي المنى أنهم "يسعون إلى مخرج سياسي لا يظهر أوروبا بمظهر المهزوم أمام شعوبها، بما قد ينعكس على شرعية قياداتها".
ونوّه أبي المنى بالأداء الروسي الذي "ساهم في رفع العقوبات عن النفط والغاز الروسي لمدة شهر"، معتبرًا أن "روسيا قد تلعب دورا بارزا في الملف الإيراني سياسيا".
وأشار الى أن إطالة أمد الحرب دون خسارة إيران قد يشكل مكسبا استراتيجيا لروسيا، من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الروسية، إلى جانب استنزاف الولايات المتحدة، كما أن الانشغال في الشرق الأوسط يتيح لموسكو العمل بشكل أفضل في أوكرانيا، في حين من المتوقع أن تتفاقم الأزمات الاقتصادية في أوروبا والعالم، ليكون الغرب، ولا سيما أوروبا الأكثر تضررا على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وختم بالتأكيد أن "الدور الروسي في الملف الإيراني سيتحدد وفق رؤية القيادة الإيرانية التي تمسك بزمام المبادرة"، مشيرًا إلى "إمكانية أن تلعب موسكو دور الوسيط بين إيران والدول العربية لخفض التوتر على المدى البعيد". وأكد أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان، وأن أي مسار سياسي سيتحدد وفق المعطيات الميدانية، مع احترام روسيا للسيادة الإيرانية وعدم تدخلها إلا بطلب رسمي".