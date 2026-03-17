باحث في الشأن الروسي: أوكرانيا تعاني نقصا حادا بالذخائر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/باحث-في-الشأن-الروسي-أوكرانيا-تعاني-نقصا-حادا-بالذخائر-نتيجة-الحرب-في-الشرق-الأوسط-1111586903.html
باحث في الشأن الروسي: أوكرانيا تعاني نقصا حادا بالذخائر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، عن إمكانية نجاح المبادرة التركية لتولي دور الوساطة في مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "تركيا تلعب... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
https://sarabic.ae/20260317/تطهير-أكثر-من-300-مبنى-في-بلدة-سوبيتش-المحررة-بمقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1111581389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الروسي: أوكرانيا تعاني نقصا حادا بالذخائر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط

13:15 GMT 17.03.2026
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik . Сергей Аверин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحدث الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، عن إمكانية نجاح المبادرة التركية لتولي دور الوساطة في مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "تركيا تلعب دورا مهما في محاولة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وكانت على الدوام ساحة للتفاوض منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف الباحث اللبناني، المقيم في موسكو، أن "الحديث عن مفاوضات جديدة برعاية تركية قد يحمل مؤشرات إيجابية، إلا أن المشهد لا يزال معقدا، خصوصا في ظل التركيز الدولي على الشرق الأوسط، وتطورات الحرب على إيران".
وأوضح أبي المنى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أي مفاوضات جديدة في تركيا لن تختلف كثيرا عن سابقاتها، بل ستبنى على ما تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، إضافة إلى مخرجات اللقاءات في ميامي وجنيف وأبو ظبي، ولن تحمل جديدا ما لم يصدر قرار واضح على أعلى المستويات الأوروبية والأوكرانية بحل الأزمة".
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطهير أكثر من 300 مبنى في بلدة سوبيتش المحررة بمقاطعة سومي- الدفاع الروسية
11:32 GMT

وأكد الباحث في الشأن الروسي أن الصورة أكبر من الدور التركي، إذ أن أي تسوية في أوكرانيا ستكون جزءا من إعادة تشكيل النظام العالمي في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة"، مشيرًا إلى أن "النزاع في إيران قد يكون مفصليا في تحديد شكل العالم.

ولفت إلى أن "أوكرانيا خسرت كثيرا نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وتعاني نقصا حادا في الذخائر، في حين أن التقدم الروسي الميداني السريع قد يدفعها إلى القبول بتسوية وفق الشروط الروسية".

كما أشار إلى تصاعد التباين الأوروبي- الأمريكي، معتبرًا أن الأوروبيين لا يسعون إلى حل سريع بل يراهنون على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لإحداث تغيير في السياسة الأمريكية، رغم تراجع موقعهم وخسارتهم المستمرة لعوامل القوة.

وأضاف أبي المنى أنهم "يسعون إلى مخرج سياسي لا يظهر أوروبا بمظهر المهزوم أمام شعوبها، بما قد ينعكس على شرعية قياداتها".
ونوّه أبي المنى بالأداء الروسي الذي "ساهم في رفع العقوبات عن النفط والغاز الروسي لمدة شهر"، معتبرًا أن "روسيا قد تلعب دورا بارزا في الملف الإيراني سياسيا".
وأشار الى أن إطالة أمد الحرب دون خسارة إيران قد يشكل مكسبا استراتيجيا لروسيا، من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الروسية، إلى جانب استنزاف الولايات المتحدة، كما أن الانشغال في الشرق الأوسط يتيح لموسكو العمل بشكل أفضل في أوكرانيا، في حين من المتوقع أن تتفاقم الأزمات الاقتصادية في أوروبا والعالم، ليكون الغرب، ولا سيما أوروبا الأكثر تضررا على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وختم بالتأكيد أن "الدور الروسي في الملف الإيراني سيتحدد وفق رؤية القيادة الإيرانية التي تمسك بزمام المبادرة"، مشيرًا إلى "إمكانية أن تلعب موسكو دور الوسيط بين إيران والدول العربية لخفض التوتر على المدى البعيد". وأكد أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان، وأن أي مسار سياسي سيتحدد وفق المعطيات الميدانية، مع احترام روسيا للسيادة الإيرانية وعدم تدخلها إلا بطلب رسمي".
الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала