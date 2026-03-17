باحث في الشأن الروسي: أوكرانيا تعاني نقصا حادا بالذخائر نتيجة الحرب في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الروسي، مجد أبي المنى، عن إمكانية نجاح المبادرة التركية لتولي دور الوساطة في مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "تركيا تلعب...

2026-03-17T13:15+0000

وأضاف الباحث اللبناني، المقيم في موسكو، أن "الحديث عن مفاوضات جديدة برعاية تركية قد يحمل مؤشرات إيجابية، إلا أن المشهد لا يزال معقدا، خصوصا في ظل التركيز الدولي على الشرق الأوسط، وتطورات الحرب على إيران".وأوضح أبي المنى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أي مفاوضات جديدة في تركيا لن تختلف كثيرا عن سابقاتها، بل ستبنى على ما تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، إضافة إلى مخرجات اللقاءات في ميامي وجنيف وأبو ظبي، ولن تحمل جديدا ما لم يصدر قرار واضح على أعلى المستويات الأوروبية والأوكرانية بحل الأزمة".ولفت إلى أن "أوكرانيا خسرت كثيرا نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وتعاني نقصا حادا في الذخائر، في حين أن التقدم الروسي الميداني السريع قد يدفعها إلى القبول بتسوية وفق الشروط الروسية".وأضاف أبي المنى أنهم "يسعون إلى مخرج سياسي لا يظهر أوروبا بمظهر المهزوم أمام شعوبها، بما قد ينعكس على شرعية قياداتها".ونوّه أبي المنى بالأداء الروسي الذي "ساهم في رفع العقوبات عن النفط والغاز الروسي لمدة شهر"، معتبرًا أن "روسيا قد تلعب دورا بارزا في الملف الإيراني سياسيا".وختم بالتأكيد أن "الدور الروسي في الملف الإيراني سيتحدد وفق رؤية القيادة الإيرانية التي تمسك بزمام المبادرة"، مشيرًا إلى "إمكانية أن تلعب موسكو دور الوسيط بين إيران والدول العربية لخفض التوتر على المدى البعيد". وأكد أن "الكلمة الفصل تبقى للميدان، وأن أي مسار سياسي سيتحدد وفق المعطيات الميدانية، مع احترام روسيا للسيادة الإيرانية وعدم تدخلها إلا بطلب رسمي".الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام

https://sarabic.ae/20260317/تطهير-أكثر-من-300-مبنى-في-بلدة-سوبيتش-المحررة-بمقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1111581389.html

