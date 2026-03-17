تطهير أكثر من 300 مبنى في بلدة سوبيتش المحررة بمقاطعة سومي- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية طهرت أكثر من 300 مبنى في بلدة سوبيتش بمقاطعة سومي بعد تحريرها. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T11:32+0000
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "بعد تعزيز مواقعهم في البلدة، نفذت وحدات من مجموعة "الشمال" عملية تطهير لأكثر من 300 مبنى وقبو والمنطقة المحيطة بها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال فبراير
https://sarabic.ae/20260316/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-يعلن-تحرير-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1111563560.html
وأضاف البيان: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت قوات مجموعة "الشمال" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 270 عسكريا".
