الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقاً على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيّرة، أن...
2026-03-17T10:47+0000
10:03 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 17.03.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقاً على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيّرة، أن كييف تواصل "المواجهة العبثية" بدلًا من اتخاذ قرار وفتح الطريق أمام عملية السلام.
وصرّح دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب".
وأضاف أن الكرملين اطّلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى خلاف ذلك.
ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.