الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/الكرملين-كييف-تواصل-المواجهة-العبثية-بدلا-من-السير-في-عملية-السلام--عاجل-1111579300.html
الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقاً على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيّرة، أن... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T10:03+0000
2026-03-17T10:47+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d0604b3e36329b37da748fefa9db304.jpg
وصرّح دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب".ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.
https://sarabic.ae/20260317/تركيا-تعرض-الوساطة-في-جولة-جديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1111574463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_398760c7b72219687a050d58aa7460bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام

10:03 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 17.03.2026)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقاً على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيّرة، أن كييف تواصل "المواجهة العبثية" بدلًا من اتخاذ قرار وفتح الطريق أمام عملية السلام.
وصرّح دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب".
وأضاف أن الكرملين اطّلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى خلاف ذلك.
مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في قصر سيراجان في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تركيا تعرض الوساطة في جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا
05:17 GMT
ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала