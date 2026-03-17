وزير الخارجية الإسرائيلي: لقد انتصرنا بالفعل وجرى إضعاف إيران بشكل كبير
وزير الخارجية الإسرائيلي: لقد انتصرنا بالفعل وجرى إضعاف إيران بشكل كبير
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه "لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عبر الإيرانيين". 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T12:05+0000
2026-03-17T12:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_4e3fff1f50ab03fa6af9a042814e00ae.jpg
وقال ساعر، في تصريحات له، إن بلاده انتصرت بالفعل على إيران، معتبرا أن طهران أصبحت أضعف بكثير.وأضاف: "نريد القضاء على التهديد الوجودي من إيران حتى لا نعود للحرب كل عام"، مؤكدا أن إيران اليوم ليست كما كانت منذ 3 أسابيع.واتهم المسؤول الإسرائيلي، إيران بـ"تصدير التطرف والإرهاب وسفك الدماء" إلى الشرق الأوسط، داعيًا إلى ظهور المرشد الجديد، معتبرًا أن "غيابه بات محرجًا للنظام"، على حد تعبيره.كما قال إن القوات الإسرائيلية "قضت على علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج ونائبه"، مضيفا أن الإيرانيين "سيكونون أكثر أمانًا من دونهم".وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، طهران بعرقلة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز بشكل انتقائي، معتبرًا أن ذلك يقوض حرية الملاحة الدولية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: لقد انتصرنا بالفعل وجرى إضعاف إيران بشكل كبير

12:05 GMT 17.03.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه "لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عبر الإيرانيين".
وقال ساعر، في تصريحات له، إن بلاده انتصرت بالفعل على إيران، معتبرا أن طهران أصبحت أضعف بكثير.
وأضاف: "نريد القضاء على التهديد الوجودي من إيران حتى لا نعود للحرب كل عام"، مؤكدا أن إيران اليوم ليست كما كانت منذ 3 أسابيع.
واتهم المسؤول الإسرائيلي، إيران بـ"تصدير التطرف والإرهاب وسفك الدماء" إلى الشرق الأوسط، داعيًا إلى ظهور المرشد الجديد، معتبرًا أن "غيابه بات محرجًا للنظام"، على حد تعبيره.
كما قال إن القوات الإسرائيلية "قضت على علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج ونائبه"، مضيفا أن الإيرانيين "سيكونون أكثر أمانًا من دونهم".
وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، طهران بعرقلة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز بشكل انتقائي، معتبرًا أن ذلك يقوض حرية الملاحة الدولية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
