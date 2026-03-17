وزير الخارجية الإسرائيلي: لقد انتصرنا بالفعل وجرى إضعاف إيران بشكل كبير

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه "لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عبر الإيرانيين". 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T12:05+0000

وقال ساعر، في تصريحات له، إن بلاده انتصرت بالفعل على إيران، معتبرا أن طهران أصبحت أضعف بكثير.وأضاف: "نريد القضاء على التهديد الوجودي من إيران حتى لا نعود للحرب كل عام"، مؤكدا أن إيران اليوم ليست كما كانت منذ 3 أسابيع.واتهم المسؤول الإسرائيلي، إيران بـ"تصدير التطرف والإرهاب وسفك الدماء" إلى الشرق الأوسط، داعيًا إلى ظهور المرشد الجديد، معتبرًا أن "غيابه بات محرجًا للنظام"، على حد تعبيره.كما قال إن القوات الإسرائيلية "قضت على علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج ونائبه"، مضيفا أن الإيرانيين "سيكونون أكثر أمانًا من دونهم".وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، طهران بعرقلة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز بشكل انتقائي، معتبرًا أن ذلك يقوض حرية الملاحة الدولية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

