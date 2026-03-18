التلفزيون الإيراني: بوتين يعزي خامنئي في اغتيال علي لاريجاني

سبوتنيك عربي

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، على خلفية وفاة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

ونشرت الهيئة على قناتها في تلغرام: "رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي يعرب فيها عن تعازيه بوفاة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني". ووصف الرئيس الروسي، لاريجاني بأنه صديق حقيقي لروسيا، وسياسي حكيم ذو رؤية ثاقبة، التقى به في مناسبات عديدة.وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

