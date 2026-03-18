التلفزيون الإيراني: بوتين يعزي خامنئي في اغتيال علي لاريجاني
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، على خلفية وفاة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وفق ما... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T20:09+0000
ونشرت الهيئة على قناتها في تلغرام: "رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي يعرب فيها عن تعازيه بوفاة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وجاء في الرسالة المنشورة: "أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي بوفاة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
ووصف الرئيس الروسي، لاريجاني بأنه صديق حقيقي لروسيا، وسياسي حكيم ذو رؤية ثاقبة، التقى به في مناسبات عديدة.
وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني
، وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.