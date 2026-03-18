الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
سبوتنيك عربي
ذكرت تقديرات غير رسمية أن الدين القومي الأمريكي تجاوز مستوى قياسيا بلغ 39 تريليون دولار لأول مرة. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T08:00+0000
2026-03-18T08:00+0000
2026-03-18T09:07+0000
وبحسب موقع "usdebtclock.org"، وهو موقع إلكتروني معروف لتتبع الدين الأمريكي، فقد تجاوز الدين الرقم هذا المستوى الجديد ويواصل ارتفاعه، ليصل الآن إلى 39.003 تريليون دولار.ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز الدين السيادي الأمريكي 38 تريليون دولار، لأول مرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أي قبل 4 أشهر و25 يوما، وبلغ الرقم 38.992 تريليون دولار، في 16 مارس/آذار.الحروب والعقوبات... كيف تؤثر الأزمات العالمية على أسعار النفط
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, اقتصاد أمريكا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, اقتصاد أمريكا
الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
08:00 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 09:07 GMT 18.03.2026)
ذكرت تقديرات غير رسمية أن الدين القومي الأمريكي تجاوز مستوى قياسيا بلغ 39 تريليون دولار لأول مرة.
وبحسب موقع "usdebtclock.org"، وهو موقع إلكتروني معروف لتتبع الدين الأمريكي، فقد تجاوز الدين الرقم هذا المستوى الجديد ويواصل ارتفاعه، ليصل الآن إلى 39.003 تريليون دولار.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز الدين السيادي الأمريكي 38 تريليون دولار، لأول مرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أي قبل 4 أشهر و25 يوما، وبلغ الرقم 38.992 تريليون دولار، في 16 مارس/آذار.