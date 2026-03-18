رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر: التقديرات الأمريكية بحسم الصراع لم تتحقق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/رئيس-مكتب-المصالح-الإيرانية-في-مصر-التقديرات-الأمريكية-بحسم-الصراع-لم-تتحقق-1111632709.html
رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر: التقديرات الأمريكية بحسم الصراع لم تتحقق
سبوتنيك عربي
أكد السفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي كخيار مفضل لتسوية الأزمات، رغم التصعيد... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T16:44+0000
2026-03-18T16:45+0000
إيران
أخبار إيران
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/12/1111633392_220:0:1651:805_1920x0_80_0_0_5214ff423949666f2c45ee53985e4b5d.jpg
وأوضح في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في جنيف شهدت تقدما ملحوظا على المستويين الفني والتقني قبل أن تتعثر بفعل التطورات الميدانية"، معتبرا أن "التصعيد العسكري أوقف فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات". وانتقد السفير ما وصفه "بغياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن"، مشيرا إلى أن "التقديرات الأمريكية الأولية بحسم سريع للصراع لم تتحقق، بل تبدلت الأهداف من إنهاء سريع للحرب إلى محاولات أوسع لم تتحقق أيضا"، وأكد "رفض طهران لأي تفاوض تحت الضغط أو بشروط استسلام". وكشف عن استمرار الاتصالات السياسية إقليميا ودوليا دون أن ترقى إلى مفاوضات فعلية، مؤكدا أن "أي تسوية تتطلب أولا الاعتراف بالمسؤولية عن التصعيد وتعويض الأضرار، إلى جانب توفير ضمانات حقيقية تمنع تكرار الهجمات". وأضاف: أن "غياب هذه الضمانات يجعل أي تهدئة مؤقتة عرضة للانهيار"، مشددا على "انفتاح إيران على الوساطات الموثوقة دون القبول بوقف إطلاق النار قبل إنهاء جذور الأزمة". ووجه السفير الإيراني، مجتبى فردوسي، انتقادات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرا تصريحاته "غير واقعية وتعكس فقدان السيطرة على مسار الحرب"، محذرا من "تداعيات داخلية محتملة في أمريكا". وفيما يتعلق بدول الجوار، شدد على أن "إيران لا تستهدف الدول الصديقة، لكنها تعتبر القواعد الأمريكية على أراضيها أهدافا مشروعة إذا استُخدمت ضدها، مع التأكيد على احترام السيادة والدعوة لتفهم موقف طهران"، كما أشار إلى إمكانية تشكيل لجان مشتركة للتحقيق في أي حوادث، حفاظا على الاستقرار الإقليمي. وختم السفير، مجتبى فردوسي، تصريحاته بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إعادة صياغة للعلاقات الإقليمية على أساس "الأمن المشترك"، بعيدا عن الاعتماد على القوى الخارجية، مع الإشارة إلى عمق الشراكات مع روسيا والصين، دون طلب دعم عسكري مباشر، والاعتماد على القدرات الذاتية في إدارة الصراع.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/12/1111633392_509:0:1582:805_1920x0_80_0_0_b253d3a09f81375d9fbb5f48047e76b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر: التقديرات الأمريكية بحسم الصراع لم تتحقق

16:44 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 16:45 GMT 18.03.2026)
© Sputnik . Sputnikالسفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة
السفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
أكد السفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي كخيار مفضل لتسوية الأزمات، رغم التصعيد الراهن، مشددا على أن "إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية".
وأوضح في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في جنيف شهدت تقدما ملحوظا على المستويين الفني والتقني قبل أن تتعثر بفعل التطورات الميدانية"، معتبرا أن "التصعيد العسكري أوقف فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات".
وانتقد السفير ما وصفه "بغياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن"، مشيرا إلى أن "التقديرات الأمريكية الأولية بحسم سريع للصراع لم تتحقق، بل تبدلت الأهداف من إنهاء سريع للحرب إلى محاولات أوسع لم تتحقق أيضا"، وأكد "رفض طهران لأي تفاوض تحت الضغط أو بشروط استسلام".

كما شدد على "امتلاك بلاده قدرات دفاعية مستقلة تتيح لها مواصلة المواجهة"، مع التأكيد في الوقت نفسه أنها لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب بل لاحتوائها.

وكشف عن استمرار الاتصالات السياسية إقليميا ودوليا دون أن ترقى إلى مفاوضات فعلية، مؤكدا أن "أي تسوية تتطلب أولا الاعتراف بالمسؤولية عن التصعيد وتعويض الأضرار، إلى جانب توفير ضمانات حقيقية تمنع تكرار الهجمات".
وأضاف: أن "غياب هذه الضمانات يجعل أي تهدئة مؤقتة عرضة للانهيار"، مشددا على "انفتاح إيران على الوساطات الموثوقة دون القبول بوقف إطلاق النار قبل إنهاء جذور الأزمة".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
البنتاغون: ننقل معدات عسكرية من أوروبا لدعم العملية ضد إيران
15:43 GMT
ووجه السفير الإيراني، مجتبى فردوسي، انتقادات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرا تصريحاته "غير واقعية وتعكس فقدان السيطرة على مسار الحرب"، محذرا من "تداعيات داخلية محتملة في أمريكا".

وأشار إلى أن "إيران لم تستخدم كامل أوراقها بعد، وأن خياراتها تشمل أبعادا عسكرية وسيبرانية واقتصادية"، مؤكدا أن "أي استهداف للبنية التحتية سيقابله رد مماثل على مصالح الطرف الآخر".

وفيما يتعلق بدول الجوار، شدد على أن "إيران لا تستهدف الدول الصديقة، لكنها تعتبر القواعد الأمريكية على أراضيها أهدافا مشروعة إذا استُخدمت ضدها، مع التأكيد على احترام السيادة والدعوة لتفهم موقف طهران"، كما أشار إلى إمكانية تشكيل لجان مشتركة للتحقيق في أي حوادث، حفاظا على الاستقرار الإقليمي.
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
لماذا ترفض أوروبا مطالب واشنطن بالانضمام للحرب ضد إيران وتشكيل تحالف هرمز؟
15:42 GMT
وختم السفير، مجتبى فردوسي، تصريحاته بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إعادة صياغة للعلاقات الإقليمية على أساس “الأمن المشترك”، بعيدا عن الاعتماد على القوى الخارجية، مع الإشارة إلى عمق الشراكات مع روسيا والصين، دون طلب دعم عسكري مباشر، والاعتماد على القدرات الذاتية في إدارة الصراع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала