رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر: التقديرات الأمريكية بحسم الصراع لم تتحقق

رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر: التقديرات الأمريكية بحسم الصراع لم تتحقق

أكد السفير مجتبى فردوسي، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي كخيار مفضل لتسوية الأزمات، رغم التصعيد... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T16:44+0000

2026-03-18T16:44+0000

2026-03-18T16:45+0000

وأوضح في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في جنيف شهدت تقدما ملحوظا على المستويين الفني والتقني قبل أن تتعثر بفعل التطورات الميدانية"، معتبرا أن "التصعيد العسكري أوقف فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات". وانتقد السفير ما وصفه "بغياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن"، مشيرا إلى أن "التقديرات الأمريكية الأولية بحسم سريع للصراع لم تتحقق، بل تبدلت الأهداف من إنهاء سريع للحرب إلى محاولات أوسع لم تتحقق أيضا"، وأكد "رفض طهران لأي تفاوض تحت الضغط أو بشروط استسلام". وكشف عن استمرار الاتصالات السياسية إقليميا ودوليا دون أن ترقى إلى مفاوضات فعلية، مؤكدا أن "أي تسوية تتطلب أولا الاعتراف بالمسؤولية عن التصعيد وتعويض الأضرار، إلى جانب توفير ضمانات حقيقية تمنع تكرار الهجمات". وأضاف: أن "غياب هذه الضمانات يجعل أي تهدئة مؤقتة عرضة للانهيار"، مشددا على "انفتاح إيران على الوساطات الموثوقة دون القبول بوقف إطلاق النار قبل إنهاء جذور الأزمة". ووجه السفير الإيراني، مجتبى فردوسي، انتقادات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرا تصريحاته "غير واقعية وتعكس فقدان السيطرة على مسار الحرب"، محذرا من "تداعيات داخلية محتملة في أمريكا". وفيما يتعلق بدول الجوار، شدد على أن "إيران لا تستهدف الدول الصديقة، لكنها تعتبر القواعد الأمريكية على أراضيها أهدافا مشروعة إذا استُخدمت ضدها، مع التأكيد على احترام السيادة والدعوة لتفهم موقف طهران"، كما أشار إلى إمكانية تشكيل لجان مشتركة للتحقيق في أي حوادث، حفاظا على الاستقرار الإقليمي. وختم السفير، مجتبى فردوسي، تصريحاته بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إعادة صياغة للعلاقات الإقليمية على أساس “الأمن المشترك”، بعيدا عن الاعتماد على القوى الخارجية، مع الإشارة إلى عمق الشراكات مع روسيا والصين، دون طلب دعم عسكري مباشر، والاعتماد على القدرات الذاتية في إدارة الصراع.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

عبد الله حميد

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

إيران, أخبار إيران, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم