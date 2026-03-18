عدة دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
صلاة عيد الفطر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 مايو 2021
أعلنت الجهات الرسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية نتائج تحري هلال شهر شوال، إذ تقرر أن يكون غدا الخميس متمما لشهر رمضان، على أن يحل يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء وفق الشهادات الشرعية المعتمدة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس 19 مارس/ آذار 2026 هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة 20 مارس/آذار أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأربعاء.
وجاء القرار عقب دعوة المحكمة العليا لتحري الهلال، إذ أكدت شهادات الرؤية عدم ثبوته، ما استدعى استكمال عدة الشهر.
وتوافقت عدة دول عربية وإسلامية مع هذا الإعلان، إذ أقرت قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين الموعد ذاته.
كما أعلنت فلسطين ولبنان ودول أخرى مثل اليمن والسودان والصومال وجيبوتي، أن غدا الخميس متمم للشهر، والجمعة أول أيام العيد، استنادا إلى نتائج تحري الهلال.
وفي سياق متصل، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن بعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية بدلا من الرؤية، واستنادا لهذه المعايير أعلنت تركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد لإمكانية رؤية الهلال.
فيما قررت سنغافورة أن يكون السبت 21 مارس/ آذار الجاري هو أول أيام عيد الفطر، لعدم إمكانية رؤيته وفق المعايير الفلكية لديها.