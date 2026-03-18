عدة دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عدة دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
سبوتنيك عربي
وأعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس 19 مارس/ آذار 2026 هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة 20 مارس/آذار أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأربعاء. وجاء القرار عقب دعوة المحكمة العليا لتحري الهلال، إذ أكدت شهادات الرؤية عدم ثبوته، ما استدعى استكمال عدة الشهر. وتوافقت عدة دول عربية وإسلامية مع هذا الإعلان، إذ أقرت قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين الموعد ذاته.كما أعلنت فلسطين ولبنان ودول أخرى مثل اليمن والسودان والصومال وجيبوتي، أن غدا الخميس متمم للشهر، والجمعة أول أيام العيد، استنادا إلى نتائج تحري الهلال. وفي سياق متصل، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن بعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية بدلا من الرؤية، واستنادا لهذه المعايير أعلنت تركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد لإمكانية رؤية الهلال. فيما قررت سنغافورة أن يكون السبت 21 مارس/ آذار الجاري هو أول أيام عيد الفطر، لعدم إمكانية رؤيته وفق المعايير الفلكية لديها.
سبوتنيك عربي
© AP Photo / Kamran Jebreili صلاة عيد الفطر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 مايو 2021
أعلنت الجهات الرسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية نتائج تحري هلال شهر شوال، إذ تقرر أن يكون غدا الخميس متمما لشهر رمضان، على أن يحل يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء وفق الشهادات الشرعية المعتمدة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس 19 مارس/ آذار 2026 هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة 20 مارس/آذار أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأربعاء.
وجاء القرار عقب دعوة المحكمة العليا لتحري الهلال، إذ أكدت شهادات الرؤية عدم ثبوته، ما استدعى استكمال عدة الشهر.
وتوافقت عدة دول عربية وإسلامية مع هذا الإعلان، إذ أقرت قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين الموعد ذاته.
كما أعلنت فلسطين ولبنان ودول أخرى مثل اليمن والسودان والصومال وجيبوتي، أن غدا الخميس متمم للشهر، والجمعة أول أيام العيد، استنادا إلى نتائج تحري الهلال.
وفي سياق متصل، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن بعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية بدلا من الرؤية، واستنادا لهذه المعايير أعلنت تركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد لإمكانية رؤية الهلال.
فيما قررت سنغافورة أن يكون السبت 21 مارس/ آذار الجاري هو أول أيام عيد الفطر، لعدم إمكانية رؤيته وفق المعايير الفلكية لديها.
