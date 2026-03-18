مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران توقفت عن تخصيب اليورانيوم بعد حرب الـ12 يوما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران توقفت عن تخصيب اليورانيوم بعد حرب الـ12 يوما
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران توقفت عن تخصيب اليورانيوم بعد حرب الـ12 يوما
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، اليوم الأربعاء، بأن إيران لم تعد بناء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، منذ أن دمرت الضربات الأمريكية في...
2026-03-18T19:01+0000
2026-03-18T19:01+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/12/1111636975_0:0:1555:875_1920x0_80_0_0_27a02a1a2af1f57ed2fee4c44dc1ff28.jpg
وقالت غابارد في بيانها الافتتاحي المكتوب، الذي صدر أمام جلسة الاستماع السنوية للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول التهديدات الأمنية العالمية التي تواجه أمريكا: "نتيجة لعملية "مطرقة منتصف الليل"، تم تدمير برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم. ولم تُبذل أي جهود منذ ذلك الحين لمحاولة إعادة بناء قدرتها على التخصيب". وأضافت في كلمتها المُعدّة: "تم دفن مداخل المنشآت تحت الأرض التي قُصفت وإغلاقها بالإسمنت"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.إلا أن غابارد حذفت هذا المقطع المُعدّ أثناء إدلائها بشهادتها أمام اللجنة. وسألها السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في اللجنة: "هل كان ذلك لأن الرئيس (دونالد ترامب) قد صرّح بوجود تهديد وشيك؟". وأجابت غابارد: "أدركتُ أن الوقت قد طال، فتجاوزتُ بعض الأجزاء". كما أبلغت تولسي غابارد المشرّعين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قدّرت أن إيران قادرة على البدء بتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات في أقل من 10 سنوات. وقالت: "سبق لإيران أن أظهرت قدرات إطلاق فضائي وتقنيات أخرى يمكنها استخدامها للبدء بتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات ذي جدوى عسكرية قبل عام 2035، إذا ما سعت طهران إلى امتلاك هذه القدرة". وتابعت رئيسة الاستخبارات، أن هذه التقييمات ستُحدّث مع اتضاح الأثر الكامل للضربات الأمريكية المستمرة على إيران. وقالت غابارد: "مع ذلك، من الواضح أن هذه التقييمات سيتم تحديثها مع تحديد الأثر الكامل للضربات المدمرة لعملية "الغضب الملحمي" على منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية ومخزوناتها وقدراتها على الإطلاق". وشنت أمريكا وإسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، ما أدى إلى تعطيل الملاحة البحرية العالمية، وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وزعزعة الاقتصاد العالمي.
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران توقفت عن تخصيب اليورانيوم بعد حرب الـ12 يوما

19:01 GMT 18.03.2026
© REUTERSأدلى كل من مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الفريق جيمس آدامز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والقائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الفريق ويليام هارتمان بشهادتهم أمام جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 18 مارس/ آذار 2026
أدلى كل من مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الفريق جيمس آدامز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والقائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الفريق ويليام هارتمان بشهادتهم أمام جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 18 مارس/ آذار 2026
صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، اليوم الأربعاء، بأن إيران لم تعد بناء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، منذ أن دمرت الضربات الأمريكية في يونيو/ حزيران 2025 منشآتها النووية تحت الأرض وأغلقت مداخلها.
وقالت غابارد في بيانها الافتتاحي المكتوب، الذي صدر أمام جلسة الاستماع السنوية للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول التهديدات الأمنية العالمية التي تواجه أمريكا: "نتيجة لعملية "مطرقة منتصف الليل"، تم تدمير برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم. ولم تُبذل أي جهود منذ ذلك الحين لمحاولة إعادة بناء قدرتها على التخصيب".
وأضافت في كلمتها المُعدّة: "تم دفن مداخل المنشآت تحت الأرض التي قُصفت وإغلاقها بالإسمنت"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
إلا أن غابارد حذفت هذا المقطع المُعدّ أثناء إدلائها بشهادتها أمام اللجنة.
وسألها السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في اللجنة: "هل كان ذلك لأن الرئيس (دونالد ترامب) قد صرّح بوجود تهديد وشيك؟".
وأجابت غابارد: "أدركتُ أن الوقت قد طال، فتجاوزتُ بعض الأجزاء".
وقال وارنر إن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تعمّدت إغفال جزء من التقييم الذي يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
كما أبلغت تولسي غابارد المشرّعين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قدّرت أن إيران قادرة على البدء بتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات في أقل من 10 سنوات.
وقالت: "سبق لإيران أن أظهرت قدرات إطلاق فضائي وتقنيات أخرى يمكنها استخدامها للبدء بتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات ذي جدوى عسكرية قبل عام 2035، إذا ما سعت طهران إلى امتلاك هذه القدرة".
وأضافت أن "أجهزة المخابرات الأمريكية تتوقع أن يرتفع عدد الصواريخ القادرة على ضرب الولايات المتحدة لأكثر من 16 ألفا بحلول 2035 من 3 آلاف حاليا".
وتابعت رئيسة الاستخبارات، أن هذه التقييمات ستُحدّث مع اتضاح الأثر الكامل للضربات الأمريكية المستمرة على إيران.
وقالت غابارد: "مع ذلك، من الواضح أن هذه التقييمات سيتم تحديثها مع تحديد الأثر الكامل للضربات المدمرة لعملية "الغضب الملحمي" على منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية ومخزوناتها وقدراتها على الإطلاق".
وشنت أمريكا وإسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، ما أدى إلى تعطيل الملاحة البحرية العالمية، وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وزعزعة الاقتصاد العالمي.
