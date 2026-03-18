مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء سقوط شظايا صاروخ وسط إسرائيل
سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260318/خبير-عسكري-إسرائيل-تعتمد-النفس-الطويل-لإطالة-أمد-الحرب-وهدفها-إقامة-منطقة-عازلة-في-جنوب-لبنان-1111642334.html
22:41 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 23:33 GMT 18.03.2026)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل عامل أجنبي وإصابة 3 بجروح جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في بلدة جلجولية وسط إسرائيل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "لقى عامل أجنبي مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر سقوط شظايا صاروخ في جلجولية".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات الإنقاذ والإغاثة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، من النظاميين والاحتياط، تعمل في هذه الساعة في المواقع التي وردت عنها تقارير حول سقوط قذائف في وسط البلاد، حيث تقوم بعمليات تمشيط وتقديم المساعدة للسكان في تلك المناطق".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.