موسكو: كييف تخضع لوصاية ذات الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في منطقة الخليج
موسكو: كييف تخضع لوصاية ذات الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الضربات الجوية في كييف تشرف عليها الجهات نفسها التي ترتكب جرائم في الخليج.
2026-03-18T12:26+0000
2026-03-18T12:26+0000
2026-03-18T13:19+0000
وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "تصعّد القوات المسلحة الأوكرانية من ضرباتها، والجهات ذاتها التي ترتكب حاليًا جرائم مماثلة في الخليج العربي تشرف عليها وتساندها بشكل مباشر".وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في 30 يناير/كانون الثاني، بأن التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا.وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".أوربان: المجر ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا
https://sarabic.ae/20260318/-زاخاروفا-تحذر-من-نقص-الغذاء-في-أوروبا-وآسيا-1111623797.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
موسكو: كييف تخضع لوصاية ذات الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في منطقة الخليج
12:26 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 13:19 GMT 18.03.2026)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الضربات الجوية في كييف تشرف عليها الجهات نفسها التي ترتكب جرائم في الخليج.
وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "تصعّد القوات المسلحة الأوكرانية من ضرباتها، والجهات ذاتها التي ترتكب حاليًا جرائم مماثلة في الخليج العربي تشرف عليها وتساندها بشكل مباشر".
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك
" في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات".
وأوضحت زاخاروفا: حيث لم تعد (هذه الطموحات التوسعية) موجهة فقط ضد الجناح الغربي لروسيا، بل أيضا إلى مناطق نفوذها الداخلية، وبأسلوب أكثر شمولا، ويشمل ذلك جنوب روسيا والشرق الأقصى.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في 30 يناير/كانون الثاني، بأن التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا.
وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك
": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".