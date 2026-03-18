https://sarabic.ae/20260318/-زاخاروفا-تحذر-من-نقص-الغذاء-في-أوروبا-وآسيا-1111623797.html
زاخاروفا تحذر من نقص الغذاء في أوروبا وآسيا
سبوتنيك عربي
18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T13:02+0000
أسيا
أخبار الشرق الأوسط
أخبار المناخ في العالم
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdff977845b0fdfbc3fa253f1fa8d343.jpg
أسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e2cf848ca0fe7792a2b31d946394675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن العواقب الخطيرة المحتملة للنزاع المسلح في الشرق الأوسط على الزراعة في المنطقة والعديد من دول العالم.
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط، قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "إن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، مما يخلق مخاطر حقيقية لحدوث نقص حاد في المنتجات الزراعية في البلدان التي تعتمد على الطاقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا".
مع تصاعد حدة الصراع، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.
وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، مما يهدد استقرار إمدادات الموارد الحيوية مثل الغذاء والوقود.