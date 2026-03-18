وزير خارجية عمان يهاجم ترامب: واشنطن فقدت السيطرة على سياستها الخارجية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
وزير خارجية عمان يهاجم ترامب: واشنطن فقدت السيطرة على سياستها الخارجية
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الأربعاء، أن على أصدقاء الولايات المتحدة المساعدة في إخراجها من حرب غير مشروعة، مشيرا إلى أن دول الخليج بدأت تدفع...
22:54 GMT 18.03.2026
اعتبر وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الأربعاء، أن على أصدقاء الولايات المتحدة المساعدة في إخراجها من حرب غير مشروعة، مشيرا إلى أن دول الخليج بدأت تدفع ثمن هذا التصعيد، حيث تحول الاعتماد على الشراكة الأمنية مع واشنطن إلى مصدر قلق.
وأشار البوسعيدي، في مقال له بصحيفة "الإيكونوميست" (The Economist) بعنوان "القوة العظمى تفقد السيطرة على سياستها الخارجية"، إلى أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل مرتين خلال تسعة أشهر إلى اتفاق حقيقي بشأن القضية الأكثر تعقيدًا بينهما، وهي برنامج إيران النووي والمخاوف الأمريكية من تحويله إلى برنامج أسلحة.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب
27 فبراير, 22:20 GMT
وأضاف: "ومن ثم، كان من المفاجئ، وإن لم يكن صادمًا، أن تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط، بعد ساعات قليلة من آخر جولة محادثات مهمة، ضربة عسكرية اعتبرها غير قانونية ضد السلام الذي بدا ممكنًا لفترة وجيزة".
وأكد أن رد إيران على ما تزعم أنه أهداف أمريكية على أراضٍ جيرانها كان نتيجة حتمية، وإن كانت مؤسفة وغير مقبولة، معتبرًا أن هذا كان على الأرجح الخيار العقلاني الوحيد المتاح للقيادة الإيرانية في مواجهة ما وصفته كل من إسرائيل والولايات المتحدة بـ"حرب تهدف إلى القضاء على الجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى أن هذه ليست حرب أمريكا، وأن الانخراط فيها يمثل خطأ استراتيجيًا، خاصة مع غياب مكاسب واضحة وصعوبة تحقيق أهداف مثل تغيير النظام في إيران دون تدخل عسكري طويل ومكلف.
وأكد على أن الحل يكمن في وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات ضمن إطار إقليمي أوسع يعزز الشفافية النووية والتعاون في مستقبل الطاقة، مع دور محوري لدول الخليج، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، في الدفع نحو الاستقرار.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
