وكالة الطاقة الذرية تعلن تدمير مبنى في موقع محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدمير منشأة في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية جراء هجوم صاروخي ليلة الأربعاء. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد المدير العام للوكالة، غروسي، أنه على الرغم من عدم وقوع أضرار في المفاعل نفسه أو في العاملين بالمحطة، فإن أي هجوم على محطة الطاقة النووية "يُعد انتهاكًا للمبادئ السبعة الأساسية للسلامة النووية في النزاعات المسلحة، وهو أمر غير مقبول".وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقذوفا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للمصنع أو إصابات للموظفين".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
وكالة الطاقة الذرية تعلن تدمير مبنى في موقع محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية

18:59 GMT 18.03.2026
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدمير منشأة في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية جراء هجوم صاروخي ليلة الأربعاء.
وأكد المدير العام للوكالة، غروسي، أنه على الرغم من عدم وقوع أضرار في المفاعل نفسه أو في العاملين بالمحطة، فإن أي هجوم على محطة الطاقة النووية "يُعد انتهاكًا للمبادئ السبعة الأساسية للسلامة النووية في النزاعات المسلحة، وهو أمر غير مقبول".
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر النووية، مساء أمس الثلاثاء.
محطة بوشهر في إيران
وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر
01:38 GMT
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقذوفا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للمصنع أو إصابات للموظفين".
وأضافت أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي، "يكرر الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس أثناء الصراع لمنع خطر وقوع حادث نووي".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
المدير العام لـروساتوم أليكسي ليخاتشوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
ليخاتشوف: روسيا تبذل جهدها لضمان تشغيل محطة "بوشهر" النووية في إيران بشكل طبيعي
13 مارس, 11:01 GMT
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
