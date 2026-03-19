تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تسرع نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
واشنطن تسرع نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأمريكية تسرّع إرسال عناصرها إلى منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T23:25+0000
2026-03-19T23:25+0000
واشنطن تسرع نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
ونقلت قناة NBC الأمريكية عن مصادر لم تُسمَّها: "الولايات المتحدة تسرّع نشر آلاف البحارة والمشاة البحرية الإضافيين في الشرق الأوسط".وأوضحت القناة أن 2200 من مشاة البحرية سيتوجهون إلى المنطقة من سان دييغو خلال الأيام المقبلة، "قبل الموعد المخطط له".ومن المتوقع أن يتمركز هؤلاء العسكريون على سفينة الهجوم البرمائية USS Boxer، مشيرةً إلى أن العملية قد تتطلب استخدام سفينتين إضافيتين من هذا النوع، "مما يعني نشر آلاف البحارة الإضافيين"، بحسب المصادر. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: واشنطن تسرع نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

23:25 GMT 19.03.2026
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأمريكية تسرّع إرسال عناصرها إلى منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران.
ونقلت قناة NBC الأمريكية عن مصادر لم تُسمَّها: "الولايات المتحدة تسرّع نشر آلاف البحارة والمشاة البحرية الإضافيين في الشرق الأوسط".
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
تقارير أمريكية: آلاف من أفراد قوات الـ"مارينز" في طريقهم إلى الشرق الأوسط
14 مارس, 05:15 GMT
وأوضحت القناة أن 2200 من مشاة البحرية سيتوجهون إلى المنطقة من سان دييغو خلال الأيام المقبلة، "قبل الموعد المخطط له".
ومن المتوقع أن يتمركز هؤلاء العسكريون على سفينة الهجوم البرمائية USS Boxer، مشيرةً إلى أن العملية قد تتطلب استخدام سفينتين إضافيتين من هذا النوع، "مما يعني نشر آلاف البحارة الإضافيين"، بحسب المصادر.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
