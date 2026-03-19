واشنطن تسرع نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأمريكية تسرّع إرسال عناصرها إلى منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T23:25+0000
https://sarabic.ae/20260314/تقارير-أمريكية-آلاف-من-أفراد-قوات-الـمارينز-في-طريقهم-إلى-الشرق-الأوسط-1111477337.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأمريكية تسرّع إرسال عناصرها إلى منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران.
ونقلت قناة NBC الأمريكية عن مصادر لم تُسمَّها: "الولايات المتحدة تسرّع نشر آلاف البحارة والمشاة البحرية الإضافيين في الشرق الأوسط".
وأوضحت القناة أن 2200 من مشاة البحرية سيتوجهون
إلى المنطقة من سان دييغو خلال الأيام المقبلة، "قبل الموعد المخطط له".
ومن المتوقع أن يتمركز هؤلاء العسكريون على سفينة الهجوم البرمائية USS Boxer، مشيرةً إلى أن العملية قد تتطلب استخدام سفينتين إضافيتين من هذا النوع، "مما يعني نشر آلاف البحارة الإضافيين"، بحسب المصادر.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.