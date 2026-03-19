الجيش الإيراني يعلن استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ومكتب "القناة 13"
الجيش الإيراني يعلن استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ومكتب "القناة 13"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، في بيان رقم 35، عن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت إسرائيلية عدة، بينها وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في القدس، ومبنى "قناة 13" الإسرائيلية،... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T11:16+0000
2026-03-19T11:16+0000
2026-03-19T11:16+0000
وأوضح البيان أن "وزارة الأمن الداخلي تشكل "قلب إدارة الأزمات" في إسرائيل، بينما تعد قناة 13 من أهم الشبكات التجارية والإخبارية، وتلعب دوراً محورياً في العمليات النفسية ضد إيران، بما في ذلك التغطية الانتقائية لإنجازات إيران وجبهة المقاومة".وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات تأتي ضمن إطار الرد على ما وصفه بالاستهداف المستمر للإيرانيين ومحاولات الضغط النفسي والسياسي من قبل الجانب الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين في المنطقة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني يعلن استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ومكتب "القناة 13"
أعلن الجيش الإيراني، في بيان رقم 35، عن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت إسرائيلية عدة، بينها وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في القدس، ومبنى "قناة 13" الإسرائيلية، بالإضافة إلى منشآت تابعة لوحدة القوات البرية الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن "وزارة الأمن الداخلي تشكل "قلب إدارة الأزمات" في إسرائيل، بينما تعد قناة 13 من أهم الشبكات التجارية والإخبارية، وتلعب دوراً محورياً في العمليات النفسية ضد إيران، بما في ذلك التغطية الانتقائية لإنجازات إيران وجبهة المقاومة".
وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات تأتي ضمن إطار الرد على ما وصفه بالاستهداف المستمر للإيرانيين ومحاولات الضغط النفسي والسياسي من قبل الجانب الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين في المنطقة".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.