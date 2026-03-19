الجيش الإيراني يعلن استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ومكتب "القناة 13"

الجيش الإيراني يعلن استهداف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ومكتب "القناة 13"

سبوتنيك عربي

19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T11:16+0000

2026-03-19T11:16+0000

2026-03-19T11:16+0000

وأوضح البيان أن "وزارة الأمن الداخلي تشكل "قلب إدارة الأزمات" في إسرائيل، بينما تعد قناة 13 من أهم الشبكات التجارية والإخبارية، وتلعب دوراً محورياً في العمليات النفسية ضد إيران، بما في ذلك التغطية الانتقائية لإنجازات إيران وجبهة المقاومة".وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات تأتي ضمن إطار الرد على ما وصفه بالاستهداف المستمر للإيرانيين ومحاولات الضغط النفسي والسياسي من قبل الجانب الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين في المنطقة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260319/إيران-تشكو-البحرين-في-الأمم-المتحدة-وتطالبها-بدفع-تعويضات-فورية-1111659872.html

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم