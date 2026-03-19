الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا وأشدود بمنظومة "نصرالله" لأول مرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا وأشدود بمنظومة "نصرالله" لأول مرة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية نفذت ضربات استهدفت مصافي نفط في حيفا وأشدود. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T17:06+0000
2026-03-19T17:06+0000
2026-03-19T17:06+0000
وأوضح الحرس الثوري، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ موجهة بدقة، مشيراً إلى أن الضربات طالت أكبر منشآت تكرير النفط في إسرائيل. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا وأشدود بمنظومة "نصرالله" لأول مرة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية نفذت ضربات استهدفت مصافي نفط في حيفا وأشدود.