إيران: إذا فشل العالم في الثبات فإن نيران العدوان الأمريكي "ستحرق الكثيرين"
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن العدوان الأمريكي ضد بلاده واغتيال القائد الشهيد يمثلان سابقة خطيرة في النزاعات الدولية، محذرًا من النيران... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
بزشكيان: إذا فشل العالم في الثبات فإن نيران العدوان الأمريكي "ستحرق الكثيرين"
23:41 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 23:42 GMT 19.03.2026)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن العدوان الأمريكي ضد بلاده واغتيال القائد الشهيد يمثلان سابقة خطيرة في النزاعات الدولية، محذرًا من النيران ستحرق الكثيرين.
وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس": "طبيعة النظام الصهيوني هي إرهاب دولة. ومع ذلك، فإن العدوان الأمريكي ضد إيران واغتيال القائد الشهيد يُشكلان سابقة جديدة في النزاعات الدولية ستدمر الأعراف القانونية العالمية".
وأضاف: "إذا فشل العالم في الثبات، فإن نيرانها ستحرق الكثيرين".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.