تشاد تضع جيشها في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مواطنين في هجوم بطائرة مسيرة سودانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
تشاد تضع جيشها في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مواطنين في هجوم بطائرة مسيرة سودانية
تشاد تضع جيشها في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مواطنين في هجوم بطائرة مسيرة سودانية
سبوتنيك عربي
وجه رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، اليوم الخميس، بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى، على خلفية مقتل عدد من المواطنين في هجوم نفذته طائرة مسيّرة سودانية. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الرئاسة التشادية، في بيان، أن "الاعتداء الأخير الذي وقع يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 على منطقة طينة التشادية، بطائرة مسيّرة قادمة من داخل السودان وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين التشاديين، دفع تشاد إلى التحرك وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي".وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية دعا فور علمه بالحادث إلى عقد اجتماع أمني رفيع وطارئ لبحث ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي غضون ذلك، أمر الجيش بالوقوف في حالة تأهب قصوى والرد اعتبارًا من الليلة فصاعدًا على أي هجوم من السودان، سواء من قبل الحكومة أو قوات الدعم السريع".ومساء أمس الأربعاء، قتل 15 شخصاً على الأقل مساء الأربعاء في بلدة تينيه الحدودية بتشاد في هجوم بمسيرة انطلقت من السودان، وفق مصادر محلية.وكانت تشاد قد أعلنت في 23 شباط/فبراير الماضي إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر، على خلفية "توغلات وانتهاكات" داخل أراضيها من قبل قوات متنازعة في السودان.وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أدانت تشاد مقتل سبعة من جنودها إثر هجوم نفذته قوات الدعم السريع السودانية على الأراضي التشادية، معتبرة أن "هذه الاعتداءات غير المقبولة تعد انتهاكًا واضحًا وخطيرًا ومتكررًا لوحدة أراضي جمهورية تشاد وسيادتها".كما اتهم الجيش التشادي، في كانون الأول/ديسمبر 2025، قوات الدعم السريع السودانية بقتل جنديين تشاديين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة الطينة التشادية.وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/أبريل 2023، حين اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، في محاولة من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وسعت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.ويتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا على الدولة.وقد أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، وتسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، وفقًا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
تشاد تضع جيشها في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مواطنين في هجوم بطائرة مسيرة سودانية

© REUTERS / STRINGERدبابات بالقرب من القصر تارئتسي في إنجامينا، تشاد 19 أبريل 2021
وجه رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، اليوم الخميس، بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى، على خلفية مقتل عدد من المواطنين في هجوم نفذته طائرة مسيّرة سودانية.
وذكرت الرئاسة التشادية، في بيان، أن "الاعتداء الأخير الذي وقع يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 على منطقة طينة التشادية، بطائرة مسيّرة قادمة من داخل السودان وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين التشاديين، دفع تشاد إلى التحرك وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية دعا فور علمه بالحادث إلى عقد اجتماع أمني رفيع وطارئ لبحث ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي غضون ذلك، أمر الجيش بالوقوف في حالة تأهب قصوى والرد اعتبارًا من الليلة فصاعدًا على أي هجوم من السودان، سواء من قبل الحكومة أو قوات الدعم السريع".
ومساء أمس الأربعاء، قتل 15 شخصاً على الأقل مساء الأربعاء في بلدة تينيه الحدودية بتشاد في هجوم بمسيرة انطلقت من السودان، وفق مصادر محلية.
وقال مسؤول محلي: "نأسف لمقتل ما بين 15 و16 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة سودانية خلال جنازة في تينيه بتشاد".
وكانت تشاد قد أعلنت في 23 شباط/فبراير الماضي إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر، على خلفية "توغلات وانتهاكات" داخل أراضيها من قبل قوات متنازعة في السودان.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أدانت تشاد مقتل سبعة من جنودها إثر هجوم نفذته قوات الدعم السريع السودانية على الأراضي التشادية، معتبرة أن "هذه الاعتداءات غير المقبولة تعد انتهاكًا واضحًا وخطيرًا ومتكررًا لوحدة أراضي جمهورية تشاد وسيادتها".
كما اتهم الجيش التشادي، في كانون الأول/ديسمبر 2025، قوات الدعم السريع السودانية بقتل جنديين تشاديين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة الطينة التشادية.
وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/أبريل 2023، حين اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، في محاولة من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وسعت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ويتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا على الدولة.
وقد أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، وتسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، وفقًا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
