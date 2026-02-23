https://sarabic.ae/20260223/تشاد-تغلق-حدودها-مع-السودان-1110652878.html
تشاد تغلق حدودها مع السودان
تشاد تغلق حدودها مع السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة تشاد، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات والتوغلات المتكررة" داخل أراضيها. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T09:30+0000
2026-02-23T09:30+0000
2026-02-23T09:30+0000
أخبار تشاد
أخبار السودان اليوم
العالم
العالم العربي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098892233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d347360fc1484a8494013399a0c3233.jpg
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق يسري اعتبارا من تاريخ صدور البيان، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت نتيجة توغلات وانتهاكات نفذتها قوات متنازعة في السودان داخل الأراضي التشادية.وأكدت نجامينا احتفاظها بحقها، وفقا للقانون الدولي، في الرد على أي اعتداء أو انتهاك يمس سيادة أراضيها وحدودها، وفقا لوكالة أنباء "APA News" الأفريقية.وجاء القرار في أعقاب سلسلة حوادث ساهمت في تصاعد التوتر بين البلدين، ففي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، رفضت وزارة الخارجية التشادية اتهامات تقدمت بها منظمة سودانية غير حكومية تُدعى "أولوية السلام في السودان" أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي سعت إلى تحميل تشاد مسؤولية النزاع الدائر بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".وفي بيان وقعه المتحدث باسم الخارجية، إبريشيمي أدامي محسمت، وصفت نجامينا الاتهامات بأنها "مسيّسة ومشينة"، مؤكدة أنها تعد "ضحية مباشرة" للحرب. وأشارت إلى أنها استقبلت منذ عام 2023 أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني، ما فرض عليها أعباء إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، مع تمسكها بموقف الحياد.وعلى الصعيد الأمني، أعلنت هيئة الأركان التشادية في نهاية ديسمبر 2025 تعرض معسكر عسكري في منطقة تيني بمحافظة وادي فيرا لهجوم بطائرة مسيّرة فجر 25 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر.ووصف الجيش الهجوم بأنه توغل غير مبرر داخل الأراضي التشادية، محذرا من أن أي انتهاك جديد قد يستدعي ردا عسكريا مشروعا استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، دون توجيه اتهام رسمي لجهة محددة.وفي ظل استمرار الاضطرابات في السودان وانعكاساتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار، يُنظر إلى قرار إغلاق الحدود باعتباره خطوة سيادية لاحتواء المخاطر وتعزيز الإجراءات الأمنية في شرق تشاد.
https://sarabic.ae/20260212/نداءات-عاجلة-منظمات-سودانية-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-أوضاع-اللاجئين-في-تشاد-صور-1110308489.html
https://sarabic.ae/20260116/مقتل-7-جنود-تشاديين-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-السودان-1109316416.html
أخبار تشاد
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098892233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b6bd3e11b2144f094f37ac920438df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أفريقيا
أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أفريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان
أعلنت حكومة تشاد، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات والتوغلات المتكررة" داخل أراضيها.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق يسري اعتبارا من تاريخ صدور البيان، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت نتيجة توغلات وانتهاكات نفذتها قوات متنازعة في السودان داخل الأراضي التشادية.
وأكدت نجامينا احتفاظها بحقها، وفقا للقانون الدولي، في الرد على أي اعتداء أو انتهاك يمس سيادة أراضيها وحدودها، وفقا لوكالة
أنباء "APA News" الأفريقية.
وجاء القرار في أعقاب سلسلة حوادث ساهمت في تصاعد التوتر بين البلدين، ففي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، رفضت وزارة الخارجية التشادية اتهامات تقدمت بها منظمة سودانية غير حكومية تُدعى "أولوية السلام في السودان" أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي سعت إلى تحميل تشاد مسؤولية النزاع الدائر بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
وفي بيان وقعه المتحدث باسم الخارجية، إبريشيمي أدامي محسمت، وصفت نجامينا الاتهامات بأنها "مسيّسة ومشينة"، مؤكدة أنها تعد "ضحية مباشرة" للحرب.
وأشارت إلى أنها استقبلت منذ عام 2023 أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني، ما فرض عليها أعباء إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، مع تمسكها بموقف الحياد.
وعلى الصعيد الأمني، أعلنت هيئة الأركان التشادية في نهاية ديسمبر 2025 تعرض معسكر عسكري في منطقة تيني بمحافظة وادي فيرا لهجوم بطائرة مسيّرة فجر 25 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر.
ووصف الجيش الهجوم بأنه توغل غير مبرر داخل الأراضي التشادية، محذرا من أن أي انتهاك جديد قد يستدعي ردا عسكريا مشروعا استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، دون توجيه اتهام رسمي لجهة محددة.
وفي ظل استمرار الاضطرابات في السودان وانعكاساتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار، يُنظر إلى قرار إغلاق الحدود باعتباره خطوة سيادية لاحتواء المخاطر وتعزيز الإجراءات الأمنية في شرق تشاد.