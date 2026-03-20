https://sarabic.ae/20260320/أزمة-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-بين-السنغال-والمغرب-وأهداف-لا-تتوقف-في-ليالي-أبطال-أوروبا-1111707032.html

أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!

سبوتنيك عربي

ما حدث في نهائي البطولة لم يكن مجرد مباراة كرة قدم، بل تحوّل إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في تاريخ الكرة الأفريقية. 20.03.2026, سبوتنيك عربي

راديو

من الملعب

السنغال

أخبار المغرب اليوم

أفريقيا

أخبار إسبانيا

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111706857_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_34125fa5236fe55c0678d4b411a6eee1.png

داخل الملعب، نجح منتخب السنغال في حسم المواجهة، لكن خارج الخطوط، كانت هناك مباراة أخرى تُلعب… مباراة اللوائح.لحظة احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب عبر تقنية VAR فجّرت المشهد. انسحب لاعبو السنغال مؤقتًا من أرض الملعب، وهو تصرف نادر في المباريات النهائية الكبرى.ما وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمام اختبار حقيقي، خاصةً بعد الشكوى التي تقدمت بها الجامعة المغربية.وقال العمايرة، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن هناك فارقًا جوهريًا بين الانسحاب المؤقت والانسحاب الكامل، مشددًا على أن الحكم هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد ما إذا كان الانسحاب قد وقع من عدمه، باعتباره صاحب السلطة المطلقة داخل الملعب.وأشار إلى أن حكم المباراة انتظر عودة لاعبي السنغال بعد احتجاجهم، قبل أن تُستكمل المباراة بشكل طبيعي، وهو ما تم توثيقه أيضًا في تقرير مراقب اللقاء، مضيفًا أن استكمال المباراة ينفي وقوع الانسحاب قانونيًا.وانتقد العمايرة قرار لجنة الاستئناف، معتبرًا أنه خالف نصوص القوانين، خاصة أن لوائح كرة القدم لا تتضمن تعريفًا لما يسمى بالانسحاب المؤقت، كما أن قرارات الحكم داخل الملعب نهائية، ولا يجوز نقضها إلا في حالات محددة، مثل الخطأ في تحديد الهوية أو وجود سوء نية، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.وتوقع خبير اللوائح أن يتم إلغاء قرار لجنة الاستئناف حال لجوء السنغال إلى المحكمة الرياضية الدولية، استنادًا إلى تقارير الحكم ومراقب المباراة، والتي أكدت استكمال اللقاء بشكل طبيعي.واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد أن الأزمة قد تدفع "كاف" إلى تعديل لوائحه مستقبلًا لتوضيح حالات الانسحاب بشكل أكثر دقة تفاديًا لتكرار مثل هذا الجدل.دوري أبطال أوروبا يقدم واحدة من أكثر جولات دور الـ16 إثارة في السنوات الأخيرةفي أسبوع كروي استثنائي، فرض دوري أبطال أوروبا إيقاعه على المشهد، وقدّم لنا واحدة من أكثر جولات دور الـ16 إثارة في السنوات الأخيرة. نتائج ثقيلة، مفاجآت مدوية، من اكتساح برشلونة اللافت، إلى عودة ليفربول القوية، مرورًا بثبات ريال مدريد وخبرة بايرن ميونخ.في المقابل، طرحت هذه النتائج العديد من التساؤلات حول تذبذب أداء بعض الأندية، خاصة الإنجليزية، بين الذهاب والإياب، وحول قدرة الفرق الكبرى على إدارة الضغوط في الأدوار الإقصائية.وأوضح إمام، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن ليفربول قدّم عودة قوية أمام غلطة سراي، بعدما اتسم الشوط الأول بالندية، قبل أن يفرض الفريق الإنجليزي تفوقه في الشوط الثاني ويؤكد تأهله. كما وصف مواجهة برشلونة ونيوكاسل يونايتد بأنها "عجيبة"، مشيرًا إلى أن هدف لامين يامال غيّر مجريات اللقاء، ليفتح الطريق أمام فوز كاسح بسباعية.ورأى إمام أن الاستقرار الفني هو العامل الحاسم في تفوق كبار القارة، موضحًا أن ريال مدريد يحافظ على هويته رغم تغيّر الأجهزة الفنية، بفضل عناصره الأساسية، فيما بدأ برشلونة جني ثمار مشروعه بعد سنوات من إعادة البناء، بينما يواصل أتلتيكو مدريد الاعتماد على أسلوبه المعروف تحت قيادة دييغو سيميوني.وفي المقابل، اعتبر أن تراجع نتائج الأندية الإنجليزية، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي، قد يرتبط بضغط المنافسات المحلية، مؤكدًا أن الحكم على هذا التراجع يحتاج إلى تكراره في أكثر من موسم.كما أشاد بقوة بايرن ميونخ، معتبرًا أنه يمثل "مدرسة لا ترحم" بفضل قدراته الهجومية، إلى جانب باريس سان جيرمان الذي يملك، بحسب وصفه، فرصة كبيرة للمنافسة على اللقب بفضل اعتماده على عناصر شابة متطورة.واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الأدوار المقبلة ستكون مفتوحة، مع ترشيح فرق مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ كأبرز المرشحين، دون استبعاد مفاجآت من أندية أخرى مثل برشلونة وأرسنال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

من الملعب, السنغال, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, أخبار إسبانيا, بريطانيا, аудио