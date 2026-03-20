البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد تسيطر في أي وقت على جزيرة خرج الإيرانية

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي يمكنه السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية "في أي وقت". 20.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء هذا التعليق ردا على تقرير لوسائل إعلام أمريكية، يفيد بأن إدارة ترامب تدرس خططا لحصار أو احتلال جزيرة خرج للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واستشهد بأربعة مصادر مطلعة على هذه القضية. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن ترامب "ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أي مكان - لكنه بحكمة لا يبث استراتيجيته العسكرية إلى وسائل الإعلام، ويحتفظ بجميع الخيارات كقائد أعلى للقوات المسلحة"، والبيان الصادر عن مسؤول البيت الأبيض لا ينكر أو يؤكد التقرير. وكانت جزيرة خرج، التي تقع على بعد نحو 20 ميلا قبالة الساحل الشمالي للخليج الإيراني، بمثابة محطة تصدير النفط الرئيسية في البلاد لعقود من الزمن. وإذا تم تدمير منشآت التحميل، فإن قدرة إيران على تصدير النفط سوف تنهار على الفور تقريبا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بأنه سيأمر بتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية، مؤكدا: "قد نفعل ذلك مرة أو مرتين إضافيتين لمجرد الاستمتاع بهذا العمل".جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، قال فيها ترامب إن الضربات الأمريكية السابقة نتج عنها تدمير كامل لأهداف عسكرية إيرانية في الجزيرة، التي تعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج.ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات تصعيدية محتملة، من بينها استهداف أو السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، في حال استمرار تعطيل حركة الملاحة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

