الرئيس الصربي: أوروبا تغير موقفها تدريجيا تجاه المفاوضات مع روسيا
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، أن أوروبا بدأت تدريجيا في تغيير موقفها من الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية أصبحت الآن الخيار المفضل... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال فوتشيتش خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية: "لفترة طويلة، اعتقدت أوروبا أن لا أحد يرغب في الحوار مع روسيا. أما الآن، فيتغير هذا الموقف ببطء".وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن رغبة نظام كييف في التفاوض محل شك. وقد أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي تبدأ كييف المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260318/موسكو-روسيا-في-حوار-مع-الدول-المعنية-بشأن-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1111646118.html
وقال فوتشيتش خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية: "لفترة طويلة، اعتقدت أوروبا أن لا أحد يرغب في الحوار مع روسيا. أما الآن، فيتغير هذا الموقف ببطء".
وأكمل فوتشيتش قائلا: "من الأفضل أن تظل باب الحوار مفتوحا". واعتبر أن الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، مضيفًا: "الأشخاص الناضجون لا يحلون المشاكل بالعنف، بل عبر الحوار".
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن رغبة نظام كييف في التفاوض محل شك. وقد أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي تبدأ كييف المفاوضات.