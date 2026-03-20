https://sarabic.ae/20260320/العراق-يعلن-تخفيض-إنتاج-شركة-نفط-البصرة-إلى-900-ألف-برميل-يوميا-1111737763.html

العراق يعلن تخفيض إنتاج شركة نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميا

العراق يعلن تخفيض إنتاج شركة نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن خفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميا. 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T20:03+0000

2026-03-20T20:03+0000

2026-03-20T20:05+0000

العراق

تصدر

العالم العربي

اقتصاد

نفط كركوك

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg

وأفادت وزارة النفط العراقية أن "الوزير ترأس اجتماعا في شركة نفط البصرة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ومدير عام الشركة باسم عبد الكريم، إلى جانب عدد من المسؤولين، لبحث خطة إنتاج النفط الخام في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وفي السياق ذاته، باشر العراق، يوم الأربعاء الماضي، بتصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بهدف إعادة تدفق الخام إلى الأسواق العالمية، وتخفيف الضغوط المالية على الموازنة الوطنية، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.وأعلنت شركة "نفط الشمال"، أن عمليات الضخ من حقول كركوك، بدأت بطاقة أولية تصل إلى 250 ألف برميل يوميا، بعد تشغيل محطة ضخ "سارالو" وجهود هندسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وضمان جاهزيتها.وفي السياق، قال النائب العراقي أحمد الحاج، في حديث لـ "سبوتنيك": "التصدير عبر خط الأنابيب في إقليم كردستان سيبدأ بمعدل 200 ألف برميل يوميا، وقد يصل لاحقا إلى 400 ألف برميل يوميا بعد معالجة الخطوط القديمة".وتابع: "استئناف التصدير عبر هذا المسار يسهم في إنقاذ الإرادة الاتحادية مؤقتا، وتخفيف تداعيات التوقف الأخير على حركة السوق والموازنة العامة".

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, تصدر, العالم العربي, اقتصاد, نفط كركوك, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران