الكويت تغلق عددا من وحدات مصفاة "ميناء الأحمدي" عقب هجوم بطائرات مسيرة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرّض مصفاة "ميناء الأحمدي"، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فجر اليوم الجمعة، لهجمات بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع...

وأوضحت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن التقديرات الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات بشرية جراء الهجمات. وأضافت أن فرق الإطفاء والطوارئ تحركت على الفور لاحتواء الحريق، مؤكدة إغلاق عدد من وحدات المصفاة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين والسيطرة على الموقف.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

