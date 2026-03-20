دميترييف: تقارير الإعلام الغربي حول نقل عرض لواشنطن بشأن بيانات الاستخبارات "مزيفة"
دميترييف: تقارير الإعلام الغربي حول نقل عرض لواشنطن بشأن بيانات الاستخبارات "مزيفة"
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، بأن تقارير وسائل الإعلام... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T18:24+0000
2026-03-20T18:24+0000
2026-03-20T18:24+0000
وكتب دميترييف، اليوم الجمعة، معلقا على المقال: "أخبار مزيفة".وكانت صحيفة غربية قد زعمت، في وقت سابق، أن دميترييف، خلال زيارته إلى ميامي، قام بتسليم ممثلي الولايات المتحدة مقترحا روسيا لاتفاق تتوقف بموجبه موسكو عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع إيران، مقابل توقف واشنطن عن نقلها إلى أوكرانيا.وفي نهاية يناير/كانون الأول، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي، وفي وقت لاحق، وصف ديميترييف الاجتماع مع الوفد الأمريكي المعني بحل الأزمة الأوكرانية بأنه بنّاء.
https://sarabic.ae/20260320/زاخاروفا-روسيا-تراقب-بقلق-متزايد-اتساع-نطاق-الهجمات-الإسرائيلية-والأمريكية-على-إيران-1111709342.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا
دميترييف: تقارير الإعلام الغربي حول نقل عرض لواشنطن بشأن بيانات الاستخبارات "مزيفة"
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، بأن تقارير وسائل الإعلام الغربية التي زعمت أنه شارك مقترحا استخباراتيا روسيا مع الولايات المتحدة هي أخبار مزيفة.
وكتب دميترييف، اليوم الجمعة، معلقا على المقال: "أخبار مزيفة".
وكانت صحيفة غربية قد زعمت، في وقت سابق، أن دميترييف، خلال زيارته إلى ميامي، قام بتسليم ممثلي الولايات المتحدة مقترحا روسيا لاتفاق تتوقف بموجبه موسكو عن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع إيران، مقابل توقف واشنطن عن نقلها إلى أوكرانيا.
وفي نهاية يناير/كانون الأول، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي، وفي وقت لاحق، وصف ديميترييف الاجتماع مع الوفد الأمريكي المعني بحل الأزمة الأوكرانية بأنه بنّاء.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".