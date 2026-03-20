زاخاروفا: روسيا تراقب بقلق متزايد اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران
صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن "روسيا تراقب بقلق متزايد اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران". 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T10:52+0000
وقالت زاخاروفا ردًا على الهجوم الصاروخي على ميناء "بندر إنزلي": "نراقب بقلق متزايد اتساع نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في إيران".وتابعت: "إنّ تصرفات المعتدين المتهورة وغير المسؤولة تشكل خطر جر دول بحر قزوين إلى صراع عسكري".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
وقالت زاخاروفا ردًا على الهجوم الصاروخي على ميناء "بندر إنزلي": "نراقب بقلق متزايد اتساع نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في إيران".
وأضافت: "روسيا تدعو بشدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية حول إيران".
وتابعت: "إنّ تصرفات المعتدين المتهورة وغير المسؤولة تشكل خطر جر دول بحر قزوين إلى صراع عسكري".
وأردفت: "تأثرت المصالح الاقتصادية لروسيا ودول بحر قزوين الأخرى التي تربطها علاقات نقل مع إيران عبر هذا الميناء".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.