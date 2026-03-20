قاذفتان أمريكيتان تتوجهان إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260320/مجتبى-خامنئي-يخاطب-شعبه-في-رسالة-جديدة-1111728052.html
توصلت وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات الرحلات الجوية، اليوم الجمعة، إلى أن قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس"، قادرتين على حمل الأسلحة النووية، في طريقهما إلى الشرق الأوسط.
واستنادا للبيانات: "بدءا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو (14:00 بتوقيت غرينيتس)، كانت القاذفتان موجودتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الساحل الجنوبي لصقلية، وكانتا تتوجهان إلى الشرق".
وانطلقت القاذفتان من القاعدة الجوية للقوات العسكرية البريطانية في فيرفورد (بريطانيا)، في الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، ولم يُكتشف عن الوجهة النهائية، وفقا للبيانات.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن بريطانيا قبلت طلب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ الضربات على مخازن الصواريخ الإيرانية.
ومنذ ذلك الحين، تم نقل 10 قاذفات استراتيجية أمريكية تقريبا إلى قاعدة القوات العسكرية الجوية البريطانية في فيرفورد.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.