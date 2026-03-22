https://sarabic.ae/20260322/إعادة-انتخاب-كيم-جونغ-أون-رئيسا-لشؤون-الدولة-في-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-1111803569.html
إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأنه تمت إعادة انتخاب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في البلاد. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T23:07+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
وقالت الوكالة: "أعادت الجمعية الشعبية العليا لكوريا الديمقراطية الشعبية، خلال جلستها الأولى التي تُعد أول نشاط للدورة الخامسة عشرة في تنفيذ سياسة الدولة، انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية".ويوم الجمعة الماضي، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ركب مع ابنته أحدث دبابة رئيسية خلال زيارة لتدريبات عسكرية.وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة، الزعيم كيم وهو على جسم الدبابة برفقة قواته، فيما جلست ابنته بجانبه داخل الدبابة، وكان على المركبة علم الدولة.وأشار تقرير الوكالة إلى أن الزعيم زار القاعدة التدريبية الـ60 في قوات الدفاع عن العاصمة التابعة للجيش الشعبي الكوري، حيث تابع تدريبات تكتيكية لوحدات المشاة والدبابات على الهجوم المشترك. وشاركت في التدريبات وحدات العمليات الخاصة، ووحدات الدبابات الاحتياطية، وفصيلة دبابات تابعة لفيلق "الفرسان".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
