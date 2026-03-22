"الناتو": بدأنا بالفعل التخطيط لإعادة فتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اقتناعه التام بنجاح الجهود الدولية في إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التخطيط لهذه الخطوة قد بدأ... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T15:18+0000
أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اقتناعه التام بنجاح الجهود الدولية في إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التخطيط لهذه الخطوة قد بدأ بالفعل.
وأوضح روته، في مقابلة حصرية مع قناة
أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبه من بعض الدول الأعضاء في الحلف بسبب ترددها في المشاركة بشكل أكبر في تأمين الممر الملاحي الاستراتيجي، الذي يُعد شرياناً حيوياً لتدفق النفط العالمي.
وأضاف الأمين العام أنه تحدث مع ترامب عدة مرات خلال الأسبوع الجاري، مشدداً على أن أكثر من 20 دولة معظمهم من حلفاء الناتو "تتضامن الآن" لتنفيذ رؤيته، بهدف ضمان استمرار حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق.
كما اعتبر روته أن اتخاذ إجراءات عسكرية أمريكية ضد إيران
"أمر ضروري"، معتبراً أن برامجها النووية والصاروخية الباليستية تمثل تهديداً "وجودياً" للأمن العالمي، وأن تقليص هذه القدرات يصب في مصلحة الاستقرار الدولي والاقتصاد العالمي، على حد قوله.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل
، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.